Внеочередные выборы в Рижскую думу: кого пригласил в свою партию Буров?

По списку партии "Честь служить Риге" (ЧСР) в Рижскую думу будут баллотироваться бывший футболист Мариан Пахарь и член Латвийской Зеленой партии Виестур Силениекс, подтвердил агентству LETA мэр Риги Олег Буров (ЧСР).
Пахарь пока не подтвердил эту информацию агентству LETA, сообщив, что даст окончательный ответ через несколько дней.
Также известно, что в список "ЧСР" войдет актер Рижского русского театра Яков Рафальсон.
Буров сказал, что "ЧСР" конкретнее обсудит свой список кандидатов на заседании правления 29 февраля.
Пахарь в составе сборной Латвии провел 75 матчей и забил 15 голов. В 1999, 2000 и 2001 годах он был признан лучшим футболистом Латвии. После завершения спортивной карьеры Пахарь перешел на тренерскую работу.
Ранее RUS.TVNET сообщал, что среди потенциальных кандидатов на внеочередных выборах в Рижскую думу по списку "Нового единства - бывший начальник Госполиции Инт Кюзис. Он рассказал, что к нему с предложением вступить в свои ряды обратилось несколько партий, в том числе "ЧCР", однако он сделал выбор в пользу "Нового Единства".
Также ранее некоторые партии прокомментировали готовность принять участие в выборах в Рижскую думу, которые планируются в конце апреля.