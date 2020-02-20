Внеочередные выборы в Рижскую думу: кого пригласил в свою партию Буров?

Пахарь пока не подтвердил эту информацию агентству LETA, сообщив, что даст окончательный ответ через несколько дней.

Также известно, что в список "ЧСР" войдет актер Рижского русского театра Яков Рафальсон.

Буров сказал, что "ЧСР" конкретнее обсудит свой список кандидатов на заседании правления 29 февраля.

Пахарь в составе сборной Латвии провел 75 матчей и забил 15 голов. В 1999, 2000 и 2001 годах он был признан лучшим футболистом Латвии. После завершения спортивной карьеры Пахарь перешел на тренерскую работу.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что среди потенциальных кандидатов на внеочередных выборах в Рижскую думу по списку "Нового единства - бывший начальник Госполиции Инт Кюзис. Он рассказал, что к нему с предложением вступить в свои ряды обратилось несколько партий, в том числе "ЧCР", однако он сделал выбор в пользу "Нового Единства".