В чём фишка? ⟩ 10 млн прослушиваний и работа в Лос-Анджелесе: триумф парня из Латвии

Свой музыкальный путь он начал в 2012 году. Сначала Юрий пробовал себя в качестве музыкального продюсера/композитора, а позже - диджея. В 2015 году провел свой первый диджейский сет. На данный момент отыграл около 40 выступлений.

За 2019 год количество прослушиваний его композиций на сервисе Spotify превышает 10 миллионов!

В его биографии сотрудничество с рэперами, вокалистами и диджеями со всего мира.

В конце 2019 года Юрий был приглашен в Лос-Анджелес, где подал заявку на вступление в академию "Грэмми", чтобы иметь возможность голосовать на ежегодной премии и представлять свои работы.

Юрий рассказал нам:

Почему его больше знают за пределами Латвии;

Почему он отправился в Лос-Анджелес;

Сколько он зарабатывает;

Какие известные артисты его поддерживают;

Как написать хит;

Почему никто не хочет быть продюсером;

Как живется диджею в Латвии.

Впрочем, в нашем разговоре было и многое другое.