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  • 10 млн прослушиваний и работа в Лос-Анджелесе: триумф парня из Латвии

В чём фишка? ⟩ 10 млн прослушиваний и работа в Лос-Анджелесе: триумф парня из Латвии

Юрий Граубергер Urbanstep

ФОТО: https://www.facebook.com/Urbanstep

Осенью 2019 года RUS.TVNET запустил развлекательное шоу "В чём фишка?". Нашим новым гостем неожиданно стал латвийский продюсер и диджей Юрий Граубергер (Urbanstep). 

Свой музыкальный путь он начал в 2012 году. Сначала Юрий пробовал себя в качестве музыкального продюсера/композитора, а позже - диджея. В 2015 году провел свой первый диджейский сет. На данный момент отыграл около 40 выступлений.

За 2019 год количество прослушиваний его композиций на сервисе Spotify превышает 10 миллионов!

В его биографии сотрудничество с рэперами, вокалистами и диджеями со всего мира.

В конце 2019 года Юрий был приглашен в Лос-Анджелес, где подал заявку на вступление в академию "Грэмми", чтобы иметь возможность голосовать на ежегодной премии и представлять свои работы.

Юрий рассказал нам:

  • Почему его больше знают за пределами Латвии;
  • Почему он отправился в Лос-Анджелес;
  • Сколько он зарабатывает;
  • Какие известные артисты его поддерживают;
  • Как написать хит;
  • Почему никто не хочет быть продюсером;
  • Как живется диджею в Латвии.

Впрочем, в нашем разговоре было и многое другое.

Видео: Интервью с Юрием Граубергером (Urbanstep)

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