На Кипсале выступит звезда Britain’s Got Talent

KeriGold – одна из ведущих мировых звезд стриптиза, танца на шесте (pole dance) и воздушной акробатики.

ФОТО: Пресс-фото

Актриса регулярно выступает на эротических и фетиш-мероприятиях со своими головокружительными шоу, покоряя сердца зрителей по всему миру. Тренированные мускулы ее атлетической фигуры особенно сексуально смотрятся в танцах на шесте (pole dance) и упражнениях на кольце для воздушной гимнастики. Чемпионка по приватным танцам и стриптизу KeriGold привлекла внимание широкой общественности в 2013 году, поразив жюри шоу Britain’s Got Talent своим необычным фитнесом со стулом.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, KeriGold выйдет на сцену фестиваля Erots вместе с Tequila Rose. Дуэт девушек-проказниц The Seduction Sisters порадует зрителей стриптизом и эротичными воздушными шоу. Со своими пикантными представлениями актрисы уже участвовали во многих эротических мероприятиях по всем миру и теперь с нетерпением ждут возможности пощекотать нервы латвийской публики. Пылкие объятия двух атлетических женских тел на сцене и в воздушном кольце просто НАДО ВИДЕТЬ!

ФОТО: Пресс-фото

Это не просто мероприятие, это приключение! Безупречные мужские и женские тела в стрип-шоу и представлениях на любой вкус, мастер-классы, сногсшибательная вечеринка, консультации компетентных специалистов и конкурсы с соблазнительными призами!

Фестиваль приглашает всех – и одиночных посетителей, и пары, и компании друзей или знакомых. Встречайтесь и фотографируйтесь с очаровательными актрисами и актерами, расслабляйтесь в расширенной танцевальной зоне, а в перерывах между шоу участвуйте в конкурсах и познавайте свою чувственность в зоне SexyStyle Academy!

Вход с 18 лет!

Билеты продаются в кассах Biļešu serviss по всей Латвии (www.bilesuserviss.lv).

Время проведения фестиваля "Erots 2020":

21 февраля 20.00–03.00