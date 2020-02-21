Думай, что ешь: три главных врага красоты

Нет таких еды и диеты, которые подходили бы абсолютно всем. Также и нет продуктов, которые способствуют немедленному увеличению веса. Однако диетологи назвали три продукта, которые, по их мнению, являются главными врагами фигуры.
Согласно новому исследованию, которое провели исследователи Университета Джорджа Вашингтона, некоторые продукты влияют на набор веса больше, чем другие. Это связано с чрезмерной обработкой во время производства. Из-за этого продукты теряют питательные вещества, а также провоцируют чувство голода быстрее.
- Чипсы
Картофельные чипсы состоят их трёх простых ингредиентов - картошки, жиров и соли. Первая проблема промышленно обработанных продуктов - тип используемого масла. Другим недостатком является выпекание, так как готовка при очень высокой температуре в крахмалистых продуктах приводит к образованию химических веществ, которые впоследствии связаны с преждевременным старением и повышенным риском развития рака.
Альтернатива: чтобы получить более здоровую версию чипсов, картошку нужно тонко нарезать, смазать оливковым маслом, добавить немного морской соли и чёрного перца. Затем запекать в духовке при средней температуре.
Сладости и десерты
Невозможно прожить всю жизнь полностью без сладкого. Однако большинство не контролирует их потребление, значительно превышая объём, который не вредит здоровью и фигуре.
Альтернатива: ограничьте потребление лакомств до двух раз в неделю. Каждый день можете есть небольшие кусочки чёрного шоколада (70%) или заменить сладость на банан.
Очищенные зерновые
Белый хлеб, макароны, белый рис и подобные продукты, которые готовились из такой муки, негативно влияют на уровень сахара в крови, что, в конце концов, может вызвать проблемы с лишним весом и не только.
Альтернатива: в наши дни можно найти цельнозерновые версии практически всего - начиная от хлеба до макарон, риса, крекеров и так далее. Просто читайте состав продукта и подходите к выбору ответственно.