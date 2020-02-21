Думай, что ешь: три главных врага красоты

Согласно новому исследованию, которое провели исследователи Университета Джорджа Вашингтона, некоторые продукты влияют на набор веса больше, чем другие. Это связано с чрезмерной обработкой во время производства. Из-за этого продукты теряют питательные вещества, а также провоцируют чувство голода быстрее.

Чипсы

Картофельные чипсы состоят их трёх простых ингредиентов - картошки, жиров и соли. Первая проблема промышленно обработанных продуктов - тип используемого масла. Другим недостатком является выпекание, так как готовка при очень высокой температуре в крахмалистых продуктах приводит к образованию химических веществ, которые впоследствии связаны с преждевременным старением и повышенным риском развития рака.

Альтернатива: чтобы получить более здоровую версию чипсов, картошку нужно тонко нарезать, смазать оливковым маслом, добавить немного морской соли и чёрного перца. Затем запекать в духовке при средней температуре.

Сладости и десерты

Невозможно прожить всю жизнь полностью без сладкого. Однако большинство не контролирует их потребление, значительно превышая объём, который не вредит здоровью и фигуре.

Альтернатива: ограничьте потребление лакомств до двух раз в неделю. Каждый день можете есть небольшие кусочки чёрного шоколада (70%) или заменить сладость на банан.

Очищенные зерновые

Белый хлеб, макароны, белый рис и подобные продукты, которые готовились из такой муки, негативно влияют на уровень сахара в крови, что, в конце концов, может вызвать проблемы с лишним весом и не только.