Лана Дель Рей потеряла голос

Издание Variety.com ссылается на официальное заявление:

"Извините, что разочаровала всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью потеряла мой певческий голос. Доктор посоветовал четыре недели отдыха и лечения. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно поправиться. Люблю, Лана".

Напомним, концертный тур на восемь дней должен был начаться в Амстердаме и завершиться в Кельне (Германия) 3 марта.

Любопытно, что на момент публикации этой статьи в ее социальных сетях не было никаких заявлений, но лондонская O2 Arena, которая должна была принять концерт Дель Рей во вторник, написала в соцсетях: "К сожалению Лана Дель Рей была вынуждена отменить ее предстоящий тур по ЕС / Великобритании из-за болезни. Клиентам рекомендуется связаться с распространителями билетов для их возврата".

Известно, что другие даты тура включали Париж, Манчестер, Глазго, Бирмингем и Берлин.