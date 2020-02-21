Пн, 24.02.2020
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Назван лучший витамин для предотвращения ранней смерти

Иллюстративное фото

ФОТО: panthermedia.net/Zorka Vuckovic/Scanpix

Норвежские специалисты из Университета Бергена заявили на основании полученных ими данных о том, что для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, витамин D может стать своеобразным лекарством от смерти. Благодаря его приему риск ранней смерти в этой группе пациентов сокращается на 30%.

"Потребление витамина D может значительно снизить риск преждевременного ухода из жизни для людей с болезнями сердца и сосудов", - заявили авторы исследования. Для этой категории пациентов витамин D, по их словам, является "незаменимым". Судя по результатам наблюдений ученых,

проблема, связанная с употреблением данного витамина, состоит в том, чтобы правильно рассчитать необходимую конкретному пациенту дозировку.

Как дефицит витамина D, так и его чрезмерное количество способны провоцировать различные нарушения в работе организма. Именно поэтому, подчеркивают ученые, назначать витамин D должен только лечащий врач.

В свою очередь, сотрудники Колледжа остеопатической медицины в США пришли к выводу, что

прием витамина D не должен быть обособленным. Его усвоение окажется благоприятным для здоровья строго при условии, что организм человека получает достаточное количество магния.

Недополучение магния – это проблема большинства современных людей, поскольку развивается она на фоне злоупотребления переработанной пищей.

Лучшими источниками магния являются такие продукты, как миндаль, бананы, бобы, коричневый рис, рыбий жир, семена тыквы, кунжута и подсолнечника, молоко и другие.

Именно этих натуральных и необработанных продуктов питания критически не хватает в рационе населения почти повсеместно.

"Достаточное количество магния снижает риск дефицита витамина D для организма, но потребление магния уменьшилось за последние десятилетия из-за изменений в диетических привычках людей. Особенно мало его достается тем, кто любит обработанную пищу с высоким содержанием жиров, фосфатов и сахара.

Увеличение уровня кальция и фосфата на фоне приема витамина D и недостатка магния может привести к сосудистой кальцификации", - предостерегли эксперты.

Кальцификация – это опасный патологический процесс, развивающийся вследствие оседания кальция на стенках сосудов. В результате сосудистая ткань теряет свою эластичность, что серьезно повышает вероятность повреждений сосудов под воздействием даже незначительных факторов.

Дефицит витамина D в организме чреват дисфункцией центральной нервной системы, развитием депрессий и неврозов, а также проблем с фертильностью, повышенным риском лишнего веса и диабета, подверженностью инфекциям.

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