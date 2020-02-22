Вросшая в колени ребенка гречка: родителей посадили

Как сообщает "Медуза", суд в Омске приговорил мать и отчима восьмилетнего мальчика к реальным срокам заключения.

27-летняя Алина Юмашева получила 1,5 года колонии, а 35-летний Сергей Казаков — четыре с половиной года, пишет издание со ссылкой на Следственный Комитет РФ.

Мужчину и женщину признали виновными в истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Суд также постановил, что мать мальчика виновна в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Помимо этого, по решению суда Сергей Казаков должен выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей (около 3600 евро), а Алина Юмашева — 150 тысяч рублей (около 2160 евро).

Как выявило следствие, в апреле-мае 2019 года отчим "за малейшие незначительные провинности" не менее шести раз ставил мальчика на гречневую крупу. Наказание длилось от полутора до девяти часов. Мать мальчика одобряла действия супруга.

В мае мальчик поделился случившимся с соседом по даче, он в свою очередь обратился в полицию и скорую помощь. Известно, что мальчику делали хирургическую операцию по удалению вросшей в кожу гречки.

С кем ребенок останется, пока его мать в колонии - не сообщается. Известно, что во время расследования он жил как в интернате, так и с матерью. У мальчика есть бабушка.