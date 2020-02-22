Сб, 22.02.2020
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Звезды сериала "Друзья" вернутся на экран в новом специальном эпизоде

"Друзья"

ФОТО: https://www.instagram.com/jenniferaniston/

Известно, что новый эпизод выйдет в мае на стриминговом сервисе HBO. Об этом пишет издание Forbes.

Серия будет доступна сразу после запуска стримингового сервиса HBO Max. После этого на сервисе будут доступны и все 236 эпизодов оригинального сериала.

В новом эпизоде появятся все шесть главных актеров сериала: Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Дженнифер Энистон (Рейчел), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

На данный момент серия не имеет названия. Сообщается, что эпизод будет снят в привычных декорациях сериала.

У эпизода останутся оригинальные продюсеры? Кевин Брайт, Марта Кауфман и Дэвид Крэйн. Режиссером станет британец Бен Уинстон.

Известно, что все актеры, кроме Мэттью Леблана, в момент объявления о выходе нового эпизода "Друзей" опубликовали в Intagram снимок с подписью "Это случится".

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