Звезды сериала "Друзья" вернутся на экран в новом специальном эпизоде

Известно, что новый эпизод выйдет в мае на стриминговом сервисе HBO. Об этом пишет издание Forbes.
Серия будет доступна сразу после запуска стримингового сервиса HBO Max. После этого на сервисе будут доступны и все 236 эпизодов оригинального сериала.
В новом эпизоде появятся все шесть главных актеров сериала: Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Дженнифер Энистон (Рейчел), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).
На данный момент серия не имеет названия. Сообщается, что эпизод будет снят в привычных декорациях сериала.
У эпизода останутся оригинальные продюсеры? Кевин Брайт, Марта Кауфман и Дэвид Крэйн. Режиссером станет британец Бен Уинстон.
Известно, что все актеры, кроме Мэттью Леблана, в момент объявления о выходе нового эпизода "Друзей" опубликовали в Intagram снимок с подписью "Это случится".