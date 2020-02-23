Шуфутинский и Добрынин о страшной цензуре: "Талантливых людей во все времена зажимали"

В 70-х Михаил Шуфутинский был руководителем ансамбля "Лейся, песня". Звездным часом для артистов стало сотрудничество с Анной Герман. Именно тогда ребят впервые показали по телевидению.

Тогда на экранах царила жесткая цензура. Шуфутинский носил бороду, и именно из-за нее его не пускали на телеэфиры.

"Тогда бороду могли носить только три человека - Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин", - ухмыляясь вспоминает артист.

Вячеслав Добрынин указывает, что начальник на телевидении был антисемитом и поэтому не пропускал на экраны тех артистов, у которых фамилия могла намекать на еврейские корни. Вячеславу Григорьевичу везло тогда, потому что его настоящая фамилия была Антонов.

"Талантливых людей во все времена зажимали", - отмечает Добрынин.