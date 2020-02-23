Шуфутинский и Добрынин о страшной цензуре: "Талантливых людей во все времена зажимали"
Новый выпуск программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" был посвящен кумирам 70-х и их хитам. Гостями эфира стали исполнители Михаил Шуфутинский и Вячеслав Добрынин.
В 70-х Михаил Шуфутинский был руководителем ансамбля "Лейся, песня". Звездным часом для артистов стало сотрудничество с Анной Герман. Именно тогда ребят впервые показали по телевидению.
Тогда на экранах царила жесткая цензура. Шуфутинский носил бороду, и именно из-за нее его не пускали на телеэфиры.
"Тогда бороду могли носить только три человека - Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин", - ухмыляясь вспоминает артист.
Вячеслав Добрынин указывает, что начальник на телевидении был антисемитом и поэтому не пропускал на экраны тех артистов, у которых фамилия могла намекать на еврейские корни. Вячеславу Григорьевичу везло тогда, потому что его настоящая фамилия была Антонов.
"Талантливых людей во все времена зажимали", - отмечает Добрынин.
Шуфутинский напомнил коллеге, как на двери студии висела бумага с указаниями запретов для ВИА "Лейся, песня" и Вячеслава Добрынина.