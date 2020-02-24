Концерт Limp Bizkit уже в эту пятницу

Limp Bizkit славится своими переполненными мощной энергетикой шоу, поэтому по праву является одной из самых впечатляющих групп этого жанра именно в живом выступлении. Экспрессивное общение с публикой солиста Фреда Дёрста, виртуозность и удивительные метаморфозы сценических образов гитариста Уэса Борланда, а также уникальное мастерство владения диджейским пультом DJ Lethal, который родом из Латвии, делает каждый концерт группы абсолютно непредсказуемым и незабываемым.

18 февраля группа отправилась в мировое турне c несколькими остановками в крупных городах России, и социальные сети уже наполнились видеороликами с самыми горячими моментами этих концертов и фанатами неистово кричащими от восторга. 26 февраля Limp Bizkit выступит в Каунасе, а 28 февраля в Риге.

Большая часть билетов на концерт группы в Риге была распродана уже в первые дни старта продаж, а билеты в фан-зону расхватали за несколько минут. Сейчас ещё можно приобрести билеты на шоу, но их осталось совсем немного.