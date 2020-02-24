Группа "Мумий Тролль" присоединяется к исполнителям фестиваля Summer Sound

Одна из легендарнейших российских групп – "Мумий Тролль", возвращается на фестиваль Summer Sound.

В первый раз Мумий Тролль выступал на фестивале пять лет назад и собрал огромное множество своих фанатов на песке Лиепайского пляжа.

В этот раз "Мумий Тролль" взойдет на большую сцену территории парка, что создаст особую интимную атмосферу, возможность насладиться концертом в более спокойной атмосфере и быть ближе к группе, вместе исполняя такие хиты как "Утекай", "Владивосток 2000", "Дельфины", "Медведица" и другие.

"Мумий Тролль" завоевал широкую популярность не только в России, но и в Латвии. Группа, основанная уже в 1983 году, до сих пор завораживает своими романтическими рок балладами и характерным для русской души меланхоличным звучанием. Особое музыкальное звучание, характерное "Мумий Троллю", положило начало новому направлению в музыке российской эстрады и вдохновило многочисленные новые музыкальные группы.

Кроме популярности в своей стране, "Мумий Тролль" также хорошо известен в Японии, Китае, Европе и во многих местах Америки. Легендарен и факт, что видеоклип на песню Мумий Тролль "Владивосток 2000" в 1998 году стал первым видео, прозвучавшем на канале MTV Russia, а в 2006 году группа получила награду "Легенда MTV". Мумий Тролль получал неоднократно и другие награды за свои лучшие альбомы, синглы и видеоклипы.

Каждую неделю фестиваль Summer Sound выбирает для объявления одного исполнителя, выступающего в этом году на фестивале. На прошлых неделях был объявлен один из самых популярных мировых диджеев последних лет - диджей из Франции Kungs, который обрел мировую популярность, благодаря таким хитам как This Girl, Don’t You Know и I feel so bad. На фестивале также выступит DJ Regard, который свой путь к мировой славе начал на платформе социальной сети TikTok, а сейчас его самый знаменитый хит Ride It достиг уже 300 миллионов слушателей Spotify. На Summer Sound выступят и отечественные группы, такие как Musiqq и Astro’n’out, а также репер Gacho.

Список участников фестиваля будет и дальше пополняться нашими отечественными и зарубежными исполнителями и группами по мере приближения фестиваля. Десятый фестиваль Summer Sound в Лиепае пройдет с 24 по 25 июля.

Билеты на фестиваль Summer Sound можно приобрести на сайте: https://summersound.lv/