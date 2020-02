Группа "Мумий Тролль" присоединяется к исполнителям фестиваля Summer Sound

Каждую неделю фестиваль Summer Sound выбирает для объявления одного исполнителя, выступающего в этом году на фестивале. На прошлых неделях был объявлен один из самых популярных мировых диджеев последних лет - диджей из Франции Kungs, который обрел мировую популярность, благодаря таким хитам как This Girl, Don’t You Know и I feel so bad. На фестивале также выступит DJ Regard, который свой путь к мировой славе начал на платформе социальной сети TikTok, а сейчас его самый знаменитый хит Ride It достиг уже 300 миллионов слушателей Spotify. На Summer Sound выступят и отечественные группы, такие как Musiqq и Astro’n’out, а также репер Gacho.