NVA объявило повторный прием заявок на трудоустройство людей с инвалидностью

Интерес к получению поддержки для трудоустройства людей с инвалидностью выразили работодатели в филиалах Государственного агентства занятости (NVA) в Лимбажи, Резекне и Риге, однако заявок еще не подали, сообщили агентству LETA в NVA.
Предыдущий прием заявок на получение поддержки для трудоустройства людей с инвалидностью завершился 21 февраля, а с понедельника, 24 февраля, ГАЗ установил новый срок подачи заявок - до 4 марта.
Согласно правилам проекта, если работодатель нанимает безработного человека с инвалидностью, заключая с ним договор на неопределенный срок, на начальном этапе трудовых отношений NVA предлагает два вида поддержки.
NVA предоставляет дотации для оснащения рабочих мест для людей с инвалидностью в соответствии с подготовленной работодателем сметой и заключением эрготерапевта.
На оборудование одного рабочего места можно получить дотацию до 711 евро.
Кроме того, NVA обеспечивает ежемесячную дотацию сотруднику, контролирующему работу человека с инвалидностью, в размере 50% от минимальной заработной платы по стране пропорционально числу отработанных человеком с инвалидностью дней. Подобная поддержка обеспечивается в течение первого или первых двух месяцев трудовых отношений.
Подать заявку на получение поддержки работодатель может до 4 марта в филиале NVA, на территории обслуживания которого будет создано рабочее место для человека с инвалидностью. Заявку в NVA необходимо подать не позднее чем за месяц до начала трудовых отношений с безработным, имеющим инвалидность.
Заявку на получение поддержки может подать также сам работник с инвалидностью, если ему на начальном этапе трудовых отношений необходима помощь сурдопереводчика, эрготерапевта или услуги помощника для людей с психическими расстройствами.