NVA объявило повторный прием заявок на трудоустройство людей с инвалидностью

Предыдущий прием заявок на получение поддержки для трудоустройства людей с инвалидностью завершился 21 февраля, а с понедельника, 24 февраля, ГАЗ установил новый срок подачи заявок - до 4 марта.

Согласно правилам проекта, если работодатель нанимает безработного человека с инвалидностью, заключая с ним договор на неопределенный срок, на начальном этапе трудовых отношений NVA предлагает два вида поддержки.

NVA предоставляет дотации для оснащения рабочих мест для людей с инвалидностью в соответствии с подготовленной работодателем сметой и заключением эрготерапевта.

На оборудование одного рабочего места можно получить дотацию до 711 евро.

Кроме того, NVA обеспечивает ежемесячную дотацию сотруднику, контролирующему работу человека с инвалидностью, в размере 50% от минимальной заработной платы по стране пропорционально числу отработанных человеком с инвалидностью дней. Подобная поддержка обеспечивается в течение первого или первых двух месяцев трудовых отношений.

Подать заявку на получение поддержки работодатель может до 4 марта в филиале NVA, на территории обслуживания которого будет создано рабочее место для человека с инвалидностью. Заявку в NVA необходимо подать не позднее чем за месяц до начала трудовых отношений с безработным, имеющим инвалидность.