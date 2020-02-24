Юбилей И.А. Бунина: В Риге покажут музыкально-литературный спектакль "В Париже"

В спектакле прозвучат старинные русские романсы в исполнении удивительной певицы из Казани Юлии Зиганшиной под аккомпанемент виртуозного пианиста Константина Мулина. Музыкальные композиции словно завершают каждую из частей постановки, обрамляют их в изящную рамку, придают всему спектаклю теплую, душевную атмосферу. Новыми театральными средствами очень убедительный, чудный язык бунинской прозы переведен на язык театра.

"Темные аллеи" – это сборник рассказов о любви, который вот уже не одно десятилетие увлекает читателей всего мира. Большинство рассказов были написаны Буниным в Париже - отсюда и название спектакля. Действие получилось нежным и трепетным, как грустная история о минувшей любви, о которой никто так убедительно, так психологически точно и в то же время немногословно до Бунина не писал.