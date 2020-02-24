Юбилей И.А. Бунина: В Риге покажут музыкально-литературный спектакль "В Париже"

В честь 150-летия со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина в Риге будет представлен музыкально-литературный спектакль Нью-Йоркского театра поэзии и музыки Рустема Галича "В Париже" по мотивам сборника рассказов "Темные аллеи".
Авторский проект Рустема Галича, посвященный юбилею великого писателя, уже получил признание и восторженный прием во многих странах мира.
В исполнении актера Рустема Галича прозвучат три рассказа - "В Париже", "Муза" и "Солнечный удар".
В спектакле прозвучат старинные русские романсы в исполнении удивительной певицы из Казани Юлии Зиганшиной под аккомпанемент виртуозного пианиста Константина Мулина. Музыкальные композиции словно завершают каждую из частей постановки, обрамляют их в изящную рамку, придают всему спектаклю теплую, душевную атмосферу. Новыми театральными средствами очень убедительный, чудный язык бунинской прозы переведен на язык театра.
"Темные аллеи" – это сборник рассказов о любви, который вот уже не одно десятилетие увлекает читателей всего мира. Большинство рассказов были написаны Буниным в Париже - отсюда и название спектакля. Действие получилось нежным и трепетным, как грустная история о минувшей любви, о которой никто так убедительно, так психологически точно и в то же время немногословно до Бунина не писал.
Рустем Галич - звезда русского Нью-Йорка, актер, режиссер, ведущий шоу и теле-радио программ, выпускник и преподаватель Щепкинского училища в Москве, несколько сезонов участвовал в постановках Метрополитен-оперы, исполнитель множества музыкально-поэтических спектаклей и концертов по Пушкину, Лермонтову, Бунину, Пастернаку, Есенину, Маяковскому, основатель "Театра поэзии и музыки Рустема Галича" в Нью-Йорке.