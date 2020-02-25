Видео: Певец из Латвии попал в финал шоу "Голос" в Литве

"В этом песне было очень трудно найти способ, чтобы превзойти женский вокал, ведь она создана, чтобы выделить женский голос. Но мне удалось найти контакт со зрителями. Чувство, когда весь зал начинает скандировать мое имя, чтобы я стал тем, кто попадет в финальные эфиры. Я был приятно удивлен, что публика меня приняла и хочет видеть дальше..." - сказал Эдгар.