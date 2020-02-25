Видео: Певец из Латвии попал в финал шоу "Голос" в Литве

В воскресенье, 23 февраля, состоялся очередной этап Lietuvos Balsas (шоу "Голос" в Литве).
Латвийский певец Эдгар Крейлис и его конкурентка Gabrielė в дуэте исполнили хит Шона Мендеса (Shawn Mendes) и Камилы Кабелло (Camila Cabello) - Señorita.
С самых первых нот зрители наградили Эдгара овациями.
"В этом песне было очень трудно найти способ, чтобы превзойти женский вокал, ведь она создана, чтобы выделить женский голос. Но мне удалось найти контакт со зрителями. Чувство, когда весь зал начинает скандировать мое имя, чтобы я стал тем, кто попадет в финальные эфиры. Я был приятно удивлен, что публика меня приняла и хочет видеть дальше..." - сказал Эдгар.
После выступления наставник Эдгара музыкант Донатас Монтвидас (Donatas Montvydas) прокомментировал: "Эдгар поет очень хорошо. У него есть все, что необходимо зрителю и сцене. Он умеет подстраиваться под любую ситуацию, которая исполнителю очень нужна..." - отмечает он.
Он рассказал, что раньше на шоу были парни, которые либо хорошо поют, либо хорошо могут показать себя на сцене. У Эдгара есть оба этих качества.
Первый этап финала состоится уже 8 марта.
Напомним, в 2018 году исполнитель из Латвии Янис Дрегерис поразил наставников шоу "Голос" и вышел в финал.
Видео: Эдгар Крейлис попадает в финал шоу "Голос"