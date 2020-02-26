Мне уже есть 18 лет.

21 и 22 февраля на Кипсале прошел фестиваль Erots, где с запоминающимися номерами выступила звезда шоу Britain’s Got Talent - KeriGold. В интервью порталу Apollo женщина рассказала об участии в телепроекте, страшной травме и любви к стриптизу.

На телешоу Keri удивила публику своим необычным номером - фитнесом со стулом. Ее ошеломляющее представление покорило зрителей по всему миру. В Риге она выступила как с сольными номерами, так и с дуэтами.

Журналист Apollo встретил артисту незадолго до начала фестиваля. Она любезно согласилась поговорить за чашкой кофе и поразила своей открытостью и дружелюбием.

Примечательный факт - хоть Keri и стриптизерша, она предпочитает фотографии, на которых одета. Она часто публикует снимки, где можно отметить ее спортивную форму и гибкость тела.

ФОТО: Rūdolfs Liepiņš

Как призналась Keri, участие в шоу никак на нее не повлияло, она осталась такой же сумасшедшей.

"Это ничего не изменило. Я продолжаю воплощать свои безумные идеи", - объяснила она.

"Я не хочу, чтобы моя жизнь была скучной. Я постоянно пытаюсь научиться чему-то новому", - поясняет танцовщица.

Шоу талантов позволило Keri встретить новых людей. Хотя эфир был семь лет назад, а номер длился всего четыре минуты, женщину узнают в разных точках мира:

"Они даже не помнят победителя, но помнят меня! В январе я была на Ямайке, и на улице ко мне подошел мужчина и воскликнул: "Ого, это Keri из Britain’s Got Talent!".

Артистка призналась, что ей всегда нравился танец на пилоне.

"Я никогда не думала, что займусь этим. Мне казалось, что я слишком старая. Однажды решила, что попробую. Поэтому я пошла на занятия, но у меня получалось ужасно, я даже не могла поднять собственный вес!" - делится она.

Женщина начала активно посещать спортзал, усиленно тренировалась и наращивала мускулы. "Кроме того, у меня появилась зависимость от танца на пилоне. Я стала заниматься этим профессионально. Это подарило мне много возможностей. Я стала хорошо выглядеть - атлетично и сексуально", - объяснила Keri.

В 2019 году танцовщица получила серьезную травму.

"Я была в спортзале и уронила себе на правую руку 15-килограммовую гантель. Она полностью раздробила кости руки. Врачам пришлось собрать мою руку заново с железными костями", - вспоминает она.

Хирурги сомневались, что Keri вновь сможет танцевать. Но женщина взяла себя в руки и пошла на физиотерапию.

"Когда мне на руку упала эта тяжесть, я испугалась, что больше никогда не смогу танцевать. Но вот она я!" - восклицает она.

Новых травм Keri не боится. Она считает, что травмироваться можно везде.

"По правде, я очень боюсь высоты! Я даже не знаю, почему. Страх мне дает чувство эйфории. После каждого выступления я благодарна, что осталась жива! (Смеется.) Надо смотреть страхам в лицо", - уверена Keri.

ФОТО: Jānis Škapars/Rūdolfs Liepiņš/TVNET

Keri не помнит, чтобы поклонники ей делали непристойные предложения. Иногда ей присылают фотографии половых органов, но она блокирует таких людей. Тем не менее женщина остается очень открытой и общительной. Она постоянно в движении и не любит покой.

Keri замужем. Ее супруг обожает то, что она делает.

"Он был огорчен, что не мог приехать со мной в Ригу, но он поддерживает все, что я делаю. Он организовывает мою жизнь, потому что я очень хаотична. Он мной гордится и каждый раз ожидает видео с выступления", - подытожила артистка.

ФОТО: Rūdolfs Liepiņš