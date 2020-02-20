Смотри порно неприлично близко на фестивале Erots 2020

Брюнетка из Испании Pamela Sanchez любит ощущать адреналин, раздеваясь в местах, доступных посторонним взглядам. Уроженка Аликанте начала карьеру порноактрисы и эротической фотомодели девять лет назад и несколько раз становилась обладательницей титула "Лучшая порноактриса года".

На счету Памелы более 3000 минут непрерывного секса в ста с лишним эпизодах фильмов для взрослых, а в социальных сетях за ее пикантными похождениями следят более 100 тысяч поклонников.

Вторая испанка, родившаяся в Севилье светловолосая порнозвезда и эротическая модель Ayesa X, в своих шоу поражает трюками вагинальной акробатики. А ее образ дополняют татуировки пятен шкуры ловкого и грациозного хищника – леопарда и бабочки, символа способности к перевоплощению. В свою очередь барселонка Liz Rainbow любит быть яркой и заметной – она регулярно меняет цвет волос и вживается в разные роли, от нежной модели гламура и фетиша вплоть до суровой и властной госпожи BDSM.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Темноволосая румынская порнозвезда Nilla Black будет соблазнять публику на сцене Star Point. Зеленоглазая красотка из Бухареста начала карьеру в 20 лет и за девять лет снялась в множестве эротических эпизодов.

ФОТО: Пресс-фото

А на центральной сцене выступят два порноактера и танцовщика стриптиза – испанец Kinja Kamanga и португалец Max Rajoy.

"Все началось с того, что я развлекал девушек приватными танцами. И вот однажды меня попросили показать член... они не верили, что бывают такие размеры. Я показал, они поверили, и я тоже поверил в себя", - вспоминает истоки своей карьеры чернокожий актер Max.

ФОТО: Пресс-фото

Как известно, Erots - не просто мероприятие, а настоящее приключение! Безупречные мужские и женские тела в стрип-шоу и представлениях на любой вкус, мастер-классы, головокружительная вечеринка, консультации компетентных специалистов и конкурсы с соблазнительными призами! Фестиваль приглашает всех – и одиночных посетителей, и пары, и компании друзей или знакомых. Встречайтесь и фотографируйтесь с очаровательными актрисами и актерами, расслабляйтесь в расширенной танцевальной зоне, а в перерывах между шоу участвуйте в увлекательных конкурсах!

В зоне "SexyStyle Academy" изучайте анатомию и психологию чувственности, осваивайте утонченные эротические техники и черпайте вдохновение для новых сексуальных экспериментов. Наслаждайтесь, познавайте и вдохновляйтесь!

Кроме того, фестиваль Erots предложит выбрать эротическое белье, разнообразные игрушки для любовных утех, массажные масла, средства для усиления интимных ощущений, фильмы для взрослых и другие соблазнительные вещи.

Если желаете получить особый опыт в непосредственной близости от актеров, приобретайте VIP билет, обеспечивающий место рядом с главной сценой

Вход с 18 лет! Билеты продаются в кассах Biļešu serviss по всей Латвии (www.bilesuserviss.lv), а также на сайте www.bezrindas.lv. Билет на фестиваль действителен для разового посещения в один из дней мероприятия. VIP билет действителен в выбранный день мероприятия для заранее определенного количества посетителей.

Время проведения фестиваля Erots 2020:

21 февраля 20.00–03.00

22 февраля 19.00–03.00

Подробная информация: www.erots.lv, facebook.com/ErotsLV/ и instagram.com/erots.lv/.