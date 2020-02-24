Ловушка для невнимательных: коварный рижский перекресток, вводящий в заблуждение водителей

Главный фактор, сбивающий водителей с толку на указанном перекрестке — покрытие ул. Виенибас Гатве и переменное число полос. Согласно дорожным знакам, до перекрестка с ул. Елгавас на ул. Виенибас Гатве есть всего две полосы движения, однако на перекрестке одна из полос становится встречной, поэтому тем необходимо перестроиться. Однако отличия в дорожном покрытии заставляют многих водителей считать, что полоса не меняет направления и после перекрестка. При отсутствии дорожной разметки на вымощенной брусчаткой дороге, не удивительно, что автовладельцы могут впасть в заблуждение и неосознанно нарушить ПДД, отмечает программа.