LTV: ПБК ликвидирует Службу новостей

В свою очередь глава маркетингового отдела ПБК Синдия Фриденберга заявила агентству LETA, что подтвердить информацию LTV пока нельзя — по ее словам, в настоящее время корпорация Baltijas Mediju alianse действительно рассматривает различные возможные сценарии будущего телеканала, однако ни одного решения пока не принято.