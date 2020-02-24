LTV: ПБК ликвидирует Службу новостей
В марте будет ликвидирована Служба новостей Первого балтийского канала (ПБК). Об этом со ссылкой на неофициальную информацию LTV сообщает портал LSM.lv.
По данным LTV, последним днем работы Службы новостей станет 20 марта.
В свою очередь глава маркетингового отдела ПБК Синдия Фриденберга заявила агентству LETA, что подтвердить информацию LTV пока нельзя — по ее словам, в настоящее время корпорация Baltijas Mediju alianse действительно рассматривает различные возможные сценарии будущего телеканала, однако ни одного решения пока не принято.
Ранее сообщалось, что медиагруппа "Балтийский медиа альянс" (BMA), которая контролируют вещание ПБК в Латвии, обратилась в Службу госбезопасности (VDD) с просьбой дать органам нацбезопасности и полиции расследовать незаконную ретрансляцию принадлежащих BMA каналов платформой смарт-телевидения (Smart TV) оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT), а также оценить распространение контента, не отвечающего интересам безопасности Латвии.
В начале февраля телепрограмма LTV De facto рассказала об обысках в офисе владельца ПБК. Поводом для оперативных работ стали сделки, которые финансово обеспечивал приближенный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину миллиардер Юрий Ковальчук.