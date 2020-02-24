Мнение: НАТО не защитит страны Балтии

Одной из тем интервью стал вопрос о том, что произойдет в случае обострения отношений между Россией и странами Балтии.

"Мои источники сказали, что в этом случае 5-я статья не будет введена в действие. Второе - Европа будет парализована", - отметил Соловей.

"В случае столкновения с Россией НАТО не будет защищать Вильнюс, Ригу и Таллинн. Просто откажутся вступаться за три несчастные прибалтийские республики. Что будет на самом деле - не дай бог мы увидим. Мы сейчас с вами обсуждаем возможности, которые превращаются в вероятности. Но чтобы вы поняли - у Владимира Владимировича есть любимая фраза, звучит она так: "Смелого пуля боится, смелого штык не берет". В 2014 году он показал, что стратегическая дерзость очень дорогого стоит", - объяснил Соловей.

На вопрос, зачем Путину, Кремлю и России три прибалтийские республики, политолог рассмеялся и сказал, что стране и российскому обществу страны Балтии не нужны.

"Я думаю, что мы могли бы получать качественную рыбную продукцию, включая знаменитые шпроты, и без таких осложнений. А вот зачем Владимиру Владимировичу, российскому руководству? Получить моральную, политическую компенсацию - это первое. И второе (...) - продиктовать свою непреклонную волю Европе, обеспечить геополитическое лидерство в Европе, а потом заключить "Новую Ялту" на этот раз с США и Китаем", - уверен Соловей.