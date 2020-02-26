"Большой музыкальный приз" получил Национальный симфонический оркестр

"Большого музыкального приза 2019" за выдающиеся достижения в прошлом году удостоен Латвийский национальный симфонический оркестр (ЛНСО).
Церемония вручения главных наград года в области музыки состоялась во вторник в Латвийской национальной опере и балете.
Церемония вручения главных наград года в области музыки состоялась во вторник в Латвийской национальной опере и балете.
В номинации "Лучший концерт года" награда присуждена органистке Ивете Апкалне за концерт в вентспилсском концертном зале "Латвия".
Наград за пожизненный вклад в музыку удостоены композиторы Майя Эйнфелде и Паулс Дамбис. На торжественной церемонии награды им вручил президент Эгил Левитс.
В номинации "Новое произведение года" приз вручен Гундеге Шмите за произведение "Богиня зари Эос", в категории "Постановка года" - постановке оперы Иманта Калниньша "Играл я, плясал я" в Латвийской национальной опере и балете.
"Большой музыкальный приз" - высшая государственная награда Латвии в области музыки. Приз был учрежден в 1993 году по инициативе тогдашнего министра культуры Раймонда Паулса.