Поели лобстеров на 1243 евро. Ивлеева и Элджей показали отдых в Куршевеле

Красиво жить не запретишь. Именно так можно сказать о каникулах звездной пары Насти Ивлеевой и Элджея в Куршевеле.
Для совместного отдыха супруги выбрали французские Альпы, где солнце в буквальном смысле слепит глаза, а ребята вальяжно потягивают глинтвейн.
Именно такая картина рисуется в фотоотчете Ивлеевой с Куршевеля. Элджей тоже передает всем свое приветствие.
Помимо фотографий, Настя Ивлеева регулярно выкладывает сторис, в которых передает привет из Куршевеля маме, а также демонстрирует стоимость деликатесов здесь.
Например, пара откушала лобстеров на 1243 евро - чек на фото прилагается.
Напомним, Элджей и Настя Ивлеева подтвердили слухи о романе летом 2018 года. Их первая совместная фотография произвела на подписчиков эффект разорвавшейся бомбы. Как развивались их отношения? Напоминаем всю историю этой незаурядной пары: 15 см любви: Элджей и Настя Ивлеева.