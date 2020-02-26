Поели лобстеров на 1243 евро. Ивлеева и Элджей показали отдых в Куршевеле

Для совместного отдыха супруги выбрали французские Альпы, где солнце в буквальном смысле слепит глаза, а ребята вальяжно потягивают глинтвейн.

Именно такая картина рисуется в фотоотчете Ивлеевой с Куршевеля. Элджей тоже передает всем свое приветствие.

Помимо фотографий, Настя Ивлеева регулярно выкладывает сторис, в которых передает привет из Куршевеля маме, а также демонстрирует стоимость деликатесов здесь.

Например, пара откушала лобстеров на 1243 евро - чек на фото прилагается.

ФОТО: instagram.com/_agentgirl_/