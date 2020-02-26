Ср, 26.02.2020
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  • Ляйсан Утяшева с короткой стрижкой и без макияжа. Такой вы ее еще не видели!

Ляйсан Утяшева с короткой стрижкой и без макияжа. Такой вы ее еще не видели!

ФОТО: Кадр из видео

Супруга комика Павла Воли, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева подробно показала, как собиралась на показ французского модного дома SAINT LAURENT в Париже.

По ее признанию, она впервые на показе этого модного дома в качестве приглашенного гостя.

К визиту она отнеслась со всей серьезностью, засняв на видео весь процесс сборов - от масочки после душа до тотал лука, запечатленного на фоне мерцающей Эйфелевой башни. 

"Неожиданно и очень приятно...ощутила себя настоящей золушкой!", - призналась она.

Действительно, приготовления к выходу чем-то напоминают сборы Золушки перед балом. Видео начинается с главного - лица Ляйсан без макияжа.

Интересно? Смотрите:⠀

ФОТО: instagram.com/liasanutiasheva/

Далее следует еще один сюрприз во внешнем облике экс-гимнастки - она продемонстрировала новую стрижку.

"С короткой стрижкой, так явно, не ходила никогда. Француженки сказали, что это - то, что надо. Я им поверила", - кокетничая, на видео рассказывает Утяшева.

Готовый образ получился очень ярким, дерзким и под стать событию. Оцените!

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