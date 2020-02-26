Президент: идея Латвии как "моста" между Востоком и Западом больше не актуальна

"Сегодня функция "моста" с прямой коммуникацией больше не нужна", - пояснил президент. В то же время важно, чтобы Латвия понимала свою принадлежность к Западу.

Левитс отметил, что Латвия является активным членом ЕС и участвует в обсуждении всех вопросов, высказывая свое мнение.

"Мы думаем о специфическом положении Латвии, чтобы общие решения пошли нам на благо, а также о том, чтобы эти решения были на благо всего ЕС", - сказал президент, добавив, что это правильный подход, хотя маленькой стране придерживаться его сложнее.

На прошлой неделе президент принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где говорилось о мультилатерализме. Он напомнил, что ЕС - это 33% мировой торговли. "Экономически мы являемся крупной державой, политически еще стесняемся это использовать. Мы считаем, что Европа должна показать свою силу", - сказал Левитс. Есть несколько сфер, где Европа сильнее, например, Всеобщий регламент о защите данных, стандарты которого начинают перенимать США, добавил он.

Говоря о Латвии, Левитс подчеркнул, что она ориентирована на укрепление Европы в целом, и, поскольку является маленькой страной, может вводить перемены быстрее, чем крупные государства, которым для этого нужно больше ресурсов. В качестве примера он привел упорядочение финансового сектора.

Левитс признал, что высокие стандарты, принятые Латвией в финансовом секторе, привели к известным проблемам с открытием счетов и переводом платежей, но в ближайшее время будут разработаны основные принципы работы в новых условиях.