"Так меня видят окружающие на школьной дискотеке": новый клип Лободы не оставит равнодушным

За это же время видео собрало более 10 000 лайков и 6 000 дизлайков.

"Мы так долго этого ждали!" - написала Лобода в социальной сети Instagram.

Как известно, режиссером клипа выступил Алан Бадоев. Это не первая их совместная работа.

В клипе на песню "Новый Рим" Бадоев представил Лободу в образе инопланетного гостя, чья летающая тарелка упала на Землю. Здесь она превратилась в "диско супер стар" и заразила своими танцами местных зомби - правда после того, как они ее съели.

Аудитория, как обычно разделилась - кто-то нахваливает новое видео эксцентричной Светланы, кто-то оценивает крайне скептически. Представляем некоторые из комментариев под видео:

"Мир: вам не переплюнуть в эксцентричности клипы зарубежных исполнителей. Лобода: ну-ка, подержите моё пиво..."

"Падение Рима, падение нравов!"

"Ооооочень крутой клип!!! Откуда столько дизов???"

"Так меня видят окружающие на школьной дискотеке".

"Клип шедевральный! Ну Бадоев другие и не снимает".

"Танцы на утро первого января".

"Как хочет сделать что то похожее на запад )) в итоге ерунда полная(".

Отметим, что ранее песня "Новый Рим" наделала много шума в сети. В частности, Лободу обвинили в плагиате, так как ее новая музыка напомнила творчество американской звезды Билли Айлиш.

Одной из первых песню Лободы высмеяла скандальный блогер Лена Миро, обвинив Лободу в том, что она украла у Айлиш песню Bad Guy.