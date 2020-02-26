Квартиру Лиене Кивичи пустили с молотка. Все дело в алиментах

Согласно информации на домашней странице государственных аукционов izsoles.ta.gov.lv, продается принадлежащая Лиене Кивиче недвижимость на улице Салдус, 18, Рига. Взыскатель - Администрация гарантийного фонда.

Оценка недвижимости для продажи и стартовая цена аукциона составляет 37 600 евро, один шаг аукциона - 500 евро.

Как выяснил портал TVNET в Администрации гарантийного фонда, если выплата алиментов производится без постановления суда (в рамках административного процесса), а должник не выполняет решение Администрации гарантийного фонда, решение передается для принудительного исполнения присяжному судебному исполнителю. Долг и установленные законом проценты взыскивает присяжный судебный пристав.

Взыскание средств направлено на:

любое движимое и недвижимое имущество должника;

доходы должника на протяжении всей жизни, включая наследство и пенсию;

долю должника в совместном имуществе супругов.

Для того, чтобы решение Администрации гарантийного фонда не было передано на принудительное исполнение, должник может обратиться в Администрацию для заключения соглашения о порядке выплаты им алиментов и установленных законом процентов.

Как известно, у Лиене есть три дочери от брака с юристом Ареном Скулме.

Дочери Лиене не живут с ней после того, как скандальная семья Кивичей попала в поле зрения Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI).

Как выяснилось, VBTAI обращалась в полицию с просьбой начать дело об административном нарушении в связи с возможным эмоциональным насилием против детей.

Полиция опросила родственников, исследовала ситуацию и констатировала, что угроз или рисков для детей нет.

VBTAI после отказа полиции в возбуждении дела обращалась к стражам порядка еще дважды, но и тогда просьба завести дело была отклонена. В то же время VBTAI готова снова обратиться в полицию, если повторится схожая ситуация.

Отметим, что Лиене сейчас беременна четвертым ребенком.