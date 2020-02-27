В среду медики выезжали на 17 вызовов в связи с подозрениями на коронавирус

Все пациенты вернулись из регионов Италии Ломбардия или Венето в течение последних десяти дней. Из всех 17 проверенных за сутки пациентов трое были детьми.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний информирует, что всего с 29 января в Латвии были проведены 42 лабораторные проверки на Covid-19, в том числе в 13 случаях проверялись дети. 41 образец был негативен, еще один ожидает результатов исследования.

Напомним, впервые новый коронавирус был констатирован 31 декабря 2019 года в Китае. С того времени он был зарегистрирован еще в нескольких десятках стран. В Латвии ни одного нового случая не констатировано.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле во вторник после заседания совета по кризисному управлению заявила, что, если в Латвии произойдет вспышка заболевания новым коронавирусом Covid-19, специфический уход может быть обеспечен 100 больным "первой волны", однако есть план действий и на случай, если число заболевших будет больше.

Она подчеркнула, что ни одного случая заражения новым коронавирусом в Латвии пока не зарегистрировано.

Винькеле пояснила, что было оценено количество коек в больницах и количество мест для обеспечения карантина на случай необходимости лечения и изоляции людей как в Риге, так и в регионах.

По ее словам, специфический уход незамедлительно можно будет обеспечить 100 больным "первой волны". На случай, если число заболевших превысит 100 человек, у Минздрава есть план действий по реорганизации работы в больницах, чтобы справиться с большим количеством больных, при этом не подвергнув опасности заражения других пациентов.

Отвечая на вопрос о потенциальных ограничениях в воздушном сообщении, министр заявила, что в настоящее время они не введены, но разработаны рекомендации для путешественников, прибывающих из определенных стран.