Covid-19: что нужно знать 26 февраля

Новый вид коронавируса Covid-19 распространился по всем континентам - его нет только в Антарктиде. Число заболевших во всем мире превысило 80 тысяч человек, умерли около 2,7 тысячи человек, выздоровели примерно 30 тысяч. Литва объявила режим ЧП, Еврокомиссия прогнозирует, что из-за Covid-19 может быть скорректирован прогноз экономического развития Латвии. Также сообщается, что в Финляндии зарегистрированы два случая заражения - известно, что одна пациентка недавно вернулась из Италии.
Коронавируса в Латвии нет
По состоянию на вечер 26 февраля, в Латвии не зарегистрировано случаев заболевания новым видом коронавируса. Всех пациентов с подозрением на Covid-19 отправляют в Латвийский центр инфектологии, где они в изолированных палатах ждут результатов тестирования.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее сообщила, если в Латвии распространится коронавирус, сначала больницы смогут принять 100 пациентов. Если число больных будет больше, произойдет реорганизация работы больниц, к, примеру, приемных отделений.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заверил, что Латвия находится на высоком уровне готовности, если в страну придет Covid-19.
Литва объявила режим ЧП
Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию. Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис сказал, что решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом Covid-19 и распространением его в Европе.
По его словам, объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.
Латвия пока не последует примеру Литвы и не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за Covid-19, сообщила 26 февраля представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.
В городах Италии - карантин
В Италии заболели 354 человека. Умерли 11 умерли. Больше всего заболевших в северных районах — Ломбардии (259 случаев), Венето (58 случаев), Эмилии-Романье (26 случаев). В некоторых городах введен карантин — людям запрещено покидать дома. Не работают школы и университеты закрыты. Модные дома отменяют показы в Милане, временно закрыты театры, музеи, галерее.
В Венеции приостановлен карнавал. Специалист-инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис заявил, что ситуация в Италии в связи с распространением коронавируса вызывает серьезные опасения — с началом вспышки Covid-19 остаются неясны истинные масштабы эпидемии.
Ситуация в Италии в связи с распространением коронавируса вызывает серьезные опасения — с началом вспышки Covid-19 остаются неясны истинные масштабы эпидемии. Об этом журналистам рассказал главный специалист-инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис.
Covid-19 есть везде, кроме Антарктиды
В Австрии, Хорватии, Швейцарии и Бразилии объявили о первых случаях заражения коронавирусом — все заболевшие вернулись из Италии. Сообщается, что два случая зарегистрированы в Финляндии. На юге испанского острова Тенерифе на карантин закрыли отель, в котором находятся более тысячи туристов, в том числе один латвиец.
По числу заболевших в Европе после Италии идет Германия (21 случай), Великобритания, Испания. Во Франции к 26 февраля заболели 17 человек, двое умерли, сообщает телеканал "Дождь". Бразилия также сообщила о случаях Covid-19. Это значит, что Covid-19 теперь есть везде, кроме Антарктиды.
Covid-19 и экономика
В опубликованном в четверг, 26 февраля докладе Еврокомиссии говорится, что рост ВВП Латвии в этом году составит 2,3%, в будущем году - 2,4%. Влияние на Латвию может проявиться через мировую экономику и всеобщую неопределенность. Однако, Еврокомиссия отмечает, что, несмотря на уменьшение инвестиций, экономическая активность в Латвии остается стабильной.
Как сообщает "Дождь", 24 февраля мировые фондовые рынки резко упали, и состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось за сутки на 139 миллиардов долларов. Например, основатель Amazon Джефф Безос потерял 4,8 миллиарда.
Ранее сообщалось, что распространение нового вида коронавируса Covid-19 достигнет масштабов пандемии, это может обойтись мировой экономике как минимум в один триллион долларов. Согласно прогнозу Oxford Economics, распространение вируса за пределами Азии может уменьшить экономическое развитие на 1,3%, что в денежном выражении составит примерно 1,1 трлн долларов США, сообщает The Guardian.
ВОЗ: мир должен быть готов к пандемии
Распространение коронавируса может принять характер мировой пандемии. С таким заявлением в понедельник, 24 февраля, выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Как указал Гебрейесус, международному сообществу необходимо прилагать больше усилий для предотвращения распространения вируса. Пока вспышка вируса не носит характера пандемии, однако потенциал для распространения нового заболевания в мировых масштабах, по словам главы ВОЗ, существует, и он вполне реален.
Есть ли лекарство?
Однозначного пока нет. Но, компания современной терапии и биотехнологий в Кембридже разослала первые вакцины против нового коронавируса. Как пишет издание Time, вакцина была создана спустя 42 дня после генетического секвенирования вируса Covid-19, которое в середине января совершили китайские ученые. Вакцины отосланы в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде, США. Первые испытания на людях могут пройти уже в апреле.
Ученые института также начали проверять и противовирусное лекарство ремдесивир, созданное против эболы, на пациентах, заболевших SARS-CoV-2, или вирусом, вызывающим Covid-19.
Как не заболеть
Всемирная организация здравоохранения рекомендует регулярно мыть руки с мылом, протирать их спиртовым антисептиком и держаться подальше от кашляющих людей. Такие меры предосторожности также снижают риск заболеть гриппом и ОРВИ. Обычная медицинская маска на лице снижает риск заразиться, но не полностью устраняет его. Среди рекомендаций ВОЗ нет совета о ношении маски здоровым людям. Коронавирус не передается через посылки и домашних животных. Чеснок, хотя и может быть полезен в целом, никак не влияет на риск заразиться. Антибиотики тоже не помогут, но их могут применять в лечении, если на фоне вирусной инфекции у больного разовьется бактериальная.