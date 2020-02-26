Covid-19: что нужно знать 26 февраля

Коронавируса в Латвии нет

По состоянию на вечер 26 февраля, в Латвии не зарегистрировано случаев заболевания новым видом коронавируса. Всех пациентов с подозрением на Covid-19 отправляют в Латвийский центр инфектологии, где они в изолированных палатах ждут результатов тестирования.

Профилактика Covid-19 ФОТО: Rus.TVNET

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее сообщила, если в Латвии распространится коронавирус, сначала больницы смогут принять 100 пациентов. Если число больных будет больше, произойдет реорганизация работы больниц, к, примеру, приемных отделений.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заверил, что Латвия находится на высоком уровне готовности, если в страну придет Covid-19.

Литва объявила режим ЧП

Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию. Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис сказал, что решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом Covid-19 и распространением его в Европе.

По его словам, объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.

Латвия пока не последует примеру Литвы и не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за Covid-19, сообщила 26 февраля представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

В городах Италии - карантин

В Италии заболели 354 человека. Умерли 11 умерли. Больше всего заболевших в северных районах — Ломбардии (259 случаев), Венето (58 случаев), Эмилии-Романье (26 случаев). В некоторых городах введен карантин — людям запрещено покидать дома. Не работают школы и университеты закрыты. Модные дома отменяют показы в Милане, временно закрыты театры, музеи, галерее.

Профилактика Covid-19 ФОТО: Rus.TVNET

В Венеции приостановлен карнавал. Специалист-инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис заявил, что ситуация в Италии в связи с распространением коронавируса вызывает серьезные опасения — с началом вспышки Covid-19 остаются неясны истинные масштабы эпидемии.

Ситуация в Италии в связи с распространением коронавируса вызывает серьезные опасения — с началом вспышки Covid-19 остаются неясны истинные масштабы эпидемии. Об этом журналистам рассказал главный специалист-инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Covid-19 есть везде, кроме Антарктиды

В Австрии, Хорватии, Швейцарии и Бразилии объявили о первых случаях заражения коронавирусом — все заболевшие вернулись из Италии. Сообщается, что два случая зарегистрированы в Финляндии. На юге испанского острова Тенерифе на карантин закрыли отель, в котором находятся более тысячи туристов, в том числе один латвиец.

По числу заболевших в Европе после Италии идет Германия (21 случай), Великобритания, Испания. Во Франции к 26 февраля заболели 17 человек, двое умерли, сообщает телеканал "Дождь". Бразилия также сообщила о случаях Covid-19. Это значит, что Covid-19 теперь есть везде, кроме Антарктиды.

Covid-19 и экономика