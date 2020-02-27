Первый случай заболевания коронавирусом в Эстонии: мужчина ехал через Ригу, куда прилетел на самолете

"Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства и который приехал в страну в среду вечером", - отметил он.

По словам Кийка, больным оказался гражданин Ирана, приехавший со своей родины, он был помещен в больницу.

По данным STT, заболевший гражданин Ирана в среду вечером приехал в Таллинн автобусом из Риги.

На данный момент чиновники связались с автобусной фирмой и со всеми пассажирами автобуса, где был заболевший. Людей проинструктировали, что делать.

Кийк заявил, что сейчас Эстония не планирует вводить карантин в связи с распространением нового коронавируса.

Позднее стало известно, что заболевший прилетел в Ригу на самолете из Турции.

Напомним, в Латвии медики в среду выезжали на 17 вызовов к пациентам с подозрением на новый коронавирус Covid-19, однако ни один случай заболевания не подтвердился; еще один образец ожидает окончательного результата.

Все пациенты вернулись из регионов Италии Ломбардия или Венето в течение последних десяти дней. Из 17 проверенных за сутки пациентов трое - дети.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний информирует, что всего с 29 января в Латвии были проведены 42 лабораторные проверки на Covid-19, в том числе в 13 случаях проверялись дети. 41 образец был негативен, еще один ожидает результатов исследования.