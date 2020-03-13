Умеете готовить хороший кофе? 8 распространенных ошибок

1. Неподходящая температура воды

Кофемашины, которые раздают напитки, обычно не нагревают воду до 95 градусов, хотя это и есть тепло, необходимое для приготовления хорошего ароматного кофе.

Лучше использовать кофейный пресс (френч-пресс). Он дешевле кофейных автоматов, и кофе в нём будет вкуснее.

Приготовление: насыпьте кофе, залейте водой подходящей температуры, размешайте, дайте настояться 3-4 минуты, зажмите и наслаждайтесь.

2. Молотый кофе

Да, купить уже молотый кофе удобнее, но разве он действительно вкусный? Как только кофейные зерна измельчаются, они выпускают аромат, который со временем уменьшается. Чем дольше храните молотый кофе, тем больше он теряет свои вкусовые качества. Лучше потратить немного больше времени и перемолоть зерна перед приготовлением, чтобы максимально насладиться напитком.

3. Холодная посуда

Чтобы напиток дольше оставался тёплым, нагрейте свою кружку. Подержите кофейный пресс или чашку под горячей водой, пока кипятите воду для кофе.

4. Тонкие чашки

Выбирайте чашки с более толстыми стенками, чтобы кофе оставался тёплым дольше.

5. Старые кофейные зёрна

Даже если вы являетесь одним из самых преданных кофеваров и молите зёрна каждый раз, имейте в виду, что зёрна также должны быть свежими, поэтому всегда проверяйте их срок годности.

6. Всё "на глаз"

Насыпать кофе из пачки в кружку - плохая привычка. Лучше соблюдать пропорции: 17 граммов кофе (около трёх чайных ложек) на 260 мл воды. Это будет хороший кофе - не слишком крепкий как эспрессо, но и не водянистый.

7. А молоко?

Конечно, о вкусах не спорят, но все-таки считается, что коричневый сахар и молоко с высоким содержанием жира сделает кофе вкуснее.

8. Неправильное хранение

Главное - избегать влаги. Именно поэтому кофе не нужно хранить в холодильнике или морозилке. Лучше хранить в закрытой посуде и хранить в сухом, тёмном месте.