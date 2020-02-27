"С Аллой очень легко": Лайма Вайкуле рассказала о создании знаменитых "Дам с дюн"

Иван Ургант отметил, что Лайма Вайкуле - это настоящий видеоблогер, который снимает т.н. вайны. В свою очередь, артистка рассказала, что эти съемки проходят совершенно спонтанно.

"С Аллой очень легко, она моментально отвечает", - подчеркнула она

Часто происходит так, что видео снимает Максим Галкин. Текст заранее не пишется. Все диалоги - это экспромт. Лайма объяснила, что эти ролики создаются в Юрмале, но в отдаленных частях пляжа или у нее дома.

К примеру, знаменитый ролик про диету на сметане они снимали дома у Лаймы Вайкуле. Певица подчеркнула, что сметану было невозможно отстирать.

"Сметана не отстирывается. Она остается с запашком... Даже химчистка не помогает", - указала исполнительница.

Вайкуле призналась, что не может вспомнить совместных дуэтов с Примадонной. Тем не менее Лайма объясняет, что она хорошо ее чувствует.

"Никогда не говори "никогда", - отмечает певица.