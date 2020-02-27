"С Аллой очень легко": Лайма Вайкуле рассказала о создании знаменитых "Дам с дюн"

Легендарная исполнительница Лайма Вайкуле стала гостьей программы Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В откровенной беседе артистка рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой и создании знаменитых коротких юмористических роликов "Дамы с дюн".
Иван Ургант отметил, что Лайма Вайкуле - это настоящий видеоблогер, который снимает т.н. вайны. В свою очередь, артистка рассказала, что эти съемки проходят совершенно спонтанно.
"С Аллой очень легко, она моментально отвечает", - подчеркнула она
Часто происходит так, что видео снимает Максим Галкин. Текст заранее не пишется. Все диалоги - это экспромт. Лайма объяснила, что эти ролики создаются в Юрмале, но в отдаленных частях пляжа или у нее дома.
К примеру, знаменитый ролик про диету на сметане они снимали дома у Лаймы Вайкуле. Певица подчеркнула, что сметану было невозможно отстирать.
"Сметана не отстирывается. Она остается с запашком... Даже химчистка не помогает", - указала исполнительница.
Вайкуле призналась, что не может вспомнить совместных дуэтов с Примадонной. Тем не менее Лайма объясняет, что она хорошо ее чувствует.
"Никогда не говори "никогда", - отмечает певица.
Артистка дала понять Ивану Урганту, что быть может когда-нибудь такой дуэт родится.