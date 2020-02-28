Лайма Вайкуле рассказала о связи с участником группы Limp Bizkit

Певица призналась, что знаменитый диджей DJ Lethal - сын друзей Лаймы Вайкуле.

"С ним тоже ничего не вышло", - смеясь заметила артистка.

Она рассказала Ивану Урганту, что ранее хотела снять в своем клипе еще одного уроженца Латвии - Михаила Барышникова. Звезда нашла телефон бывшего земляка и даже почти договорилась с ним, но съемки не случились. Виновата тут сама Лайма. Она несколько раз забыла перезвонить именитому танцору.

Настоящее имя Dj Lethal - Леорс Димантс. В США на постоянное место жительства переехал в раннем детстве вместе с родителями. Прожив несколько лет в Нью-Йорке и Нью-Джерси, семья Димантсов в конце 80-х перебралась в Лос-Анджелес, где Леорс увлекся хип-хоп культурой, граффити, брейком и битбоксом, а также приобрел навыки диджея.

Напомним, 28 февраля в "Арене Рига" выступит всемирно известная американская рэп-метал группа Limp Bizkit. Прославленные хулиганы сцены сотрясут Ригу грандиозным шоу и и только им свойственной неудержимой энергией.