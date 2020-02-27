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  • Шипы, пайетки и фольга: Жанна Агузарова появилась в эфире и оценила современных артистов

Шипы, пайетки и фольга: Жанна Агузарова появилась в эфире и оценила современных артистов

Жанна Агузарова

ФОТО: скриншот видео

57-летняя певица Жанна Агузарова появилась на программе Максима Галкина "Музыкалити". Артистка не изменила себе и выглядела столь же эпатажной, как и обычно. 

Экс-солистка группы "Браво" пришла на шоу в солнцезащитных очках и с кусочками золотой фольги на голове. Шею певицы украшали шипы и пайетки. 

Вторым гостем программы "Музыкалити" стал Тима Белорусских. 

Конечно, Агузарова не могла не упомянуть свои прошлые жизни, а также все награды и регалии. Галкину ее даже пришлось остановить. 

Напомним, что на шоу "Музыкалити" артисты слушают и оценивают современные треки. 

Среди них был "девчачий трек" певицы Доры, "бандитский вайб" от Нурминского, Леша Свик, Тайпан & Agunda и Мари Краймбрери. 

Стоит отметить, что Агузарова отнеслась к современной музыке достаточно лояльна. Единственно, звезду интересовало, кто пишет тексты современным исполнителям. 

Тима Белорусских пожелал, чтобы Жанна продолжала оставаться такой же яркой и неповторимой. 

Видео: Жанна Агузарова и Тима Белорусских на программе "Музыкалити"

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