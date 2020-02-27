Шипы, пайетки и фольга: Жанна Агузарова появилась в эфире и оценила современных артистов

57-летняя певица Жанна Агузарова появилась на программе Максима Галкина "Музыкалити". Артистка не изменила себе и выглядела столь же эпатажной, как и обычно.
Экс-солистка группы "Браво" пришла на шоу в солнцезащитных очках и с кусочками золотой фольги на голове. Шею певицы украшали шипы и пайетки.
Вторым гостем программы "Музыкалити" стал Тима Белорусских.
Конечно, Агузарова не могла не упомянуть свои прошлые жизни, а также все награды и регалии. Галкину ее даже пришлось остановить.
Напомним, что на шоу "Музыкалити" артисты слушают и оценивают современные треки.
Среди них был "девчачий трек" певицы Доры, "бандитский вайб" от Нурминского, Леша Свик, Тайпан & Agunda и Мари Краймбрери.
Стоит отметить, что Агузарова отнеслась к современной музыке достаточно лояльна. Единственно, звезду интересовало, кто пишет тексты современным исполнителям.
Тима Белорусских пожелал, чтобы Жанна продолжала оставаться такой же яркой и неповторимой.
Видео: Жанна Агузарова и Тима Белорусских на программе "Музыкалити"