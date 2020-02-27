Шипы, пайетки и фольга: Жанна Агузарова появилась в эфире и оценила современных артистов

Экс-солистка группы "Браво" пришла на шоу в солнцезащитных очках и с кусочками золотой фольги на голове. Шею певицы украшали шипы и пайетки.

Конечно, Агузарова не могла не упомянуть свои прошлые жизни, а также все награды и регалии. Галкину ее даже пришлось остановить.