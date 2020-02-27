Состоится первый большой концерт Zivert в Арене Рига

Zivert - это открытие прошлого года - девушка, которая может стать легендой русской поп-музыки 20-х годов нового века, даст свой первый большой концерт в Латвии.

Zivert ФОТО: Пресс-фото

Zivert - на сегодня одна из самых востребованных певиц российской танцевальной поп-сцены. Ее песни возглавляют большинство музыкальных чартов и звучат буквально повсюду. Не смотря на то, что первый трек певицы "Life", который взорвал музыкальную индустрию, вышел только год назад, она уже завоевала сердца миллионов поклонников в разных странах.

Zivert только появилась, но слушая ее песни, складывается ощущение, что знаешь ее давно. Она как будто вне времени, - ее музыка на уровне интуиции, между строк, в подсознании вызывает стилизованные вспышки из музыки 80-х, при этом она невероятно актуальна сегодня. Zivert с первых секунд покоряет своей необычной манерой исполнения, шикарной внешностью, чувством вкуса и огромным талантом.

Zivert ФОТО: Пресс-фото

"Life", "Credo", "Паруса", "Зеленые волны", "Еще хочу", "Beverly Hills" и другие песни, а также множество еще неопубликованных новых релизов, которые к осени этого года станут хитами, будут звучать на первом большом концерте прекрасной Zivert в Арене Рига 20 ноября.