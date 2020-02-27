Стало известно, как лечат первого в Эстонии пациента с коронавирусом

Инфицированный коронавирусом пациент, прибывший из Ирана в Таллинн, получает в Западно-Таллиннской центральной больнице симптоматическое лечение, пишет Rus.Postimees.
"Поскольку для коронавируса нет специфического лечения, пациент получает симптоматическое и поддерживающее лечение — это значит, что в соответствии с необходимостью его симптомы смягчаются. Пациент изолирован и находится отдельно от других пациентов", — говорит специалист по коммуникациям Западно-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.
Постоянно проживающий в Эстонии иранец, почувствовавший боль в горле и сам вызвавший скорую помощь, по возрасту не входит в группу риска.
Как уже сообщал RUS TVNET, в четверг утром, 27 февраля, был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Мужчина приехал в Таллинн на автобусе из Риги, куда, в свою очередь, прилетел на самолете из Турции.