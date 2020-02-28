Пт, 28.02.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения
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  • "Не хочется разводить панику": пассажирка о рейсе, которым в Ригу летел заболевший иранец

"Не хочется разводить панику": пассажирка о рейсе, которым в Ригу летел заболевший иранец

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ФОТО: Pixabay

В четверг, 27 февраля, в Эстонии был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом Covid-19. Больной прибыл в Эстонию автобусом из Риги, куда прилетел рейсом Turkish Airlines из Стамбула. TV3 Ziņas пообщались с пассажиркой этого рейса. 

"Мы пожили в Азии около месяца. Там вообще никто не поднимает тревогу из-за этого коронавируса.

Я думаю, что у нас преувеличенное восприятие. Думаю, с хорошим иммунитетом, я не в той группе риска, кто может заболеть и умереть", - поделилась Инесе.

"Конечно, мы понаблюдаем за собой, но мне не хочется разводить панику из-за всего этого. Я не верю, что смогут собрать всех пассажиров самолета. Вы только представьте, какие у нас уже были возможности заразить - я уже была на работе, в магазине, в больнице рентген легких делала. Коллеги, с которыми мы вместе летели, живут в Лиепае, они бы тоже кого-то заразили ", - отметила Инесе.

"Я только от вас сейчас узнаю, что нас ищут", - добавила женщина, с которой к полудню еще никто, кроме журналистов, не связывался.

Главный инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис ранее заявил, что, как и многим другим инфекционным заболеваниям, коронавирусу свойственен инкубационный период. Это дает необходимое время, чтобы найти всех, кто соприкасался инфицированным вирусом пациентом из Эстонии.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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