"Не хочется разводить панику": пассажирка о рейсе, которым в Ригу летел заболевший иранец

Я думаю, что у нас преувеличенное восприятие. Думаю, с хорошим иммунитетом, я не в той группе риска, кто может заболеть и умереть", - поделилась Инесе.

"Конечно, мы понаблюдаем за собой, но мне не хочется разводить панику из-за всего этого. Я не верю, что смогут собрать всех пассажиров самолета. Вы только представьте, какие у нас уже были возможности заразить - я уже была на работе, в магазине, в больнице рентген легких делала. Коллеги, с которыми мы вместе летели, живут в Лиепае, они бы тоже кого-то заразили ", - отметила Инесе.