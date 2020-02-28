Онлайн-трансляция: самое актуальное о распространении COVID-19

Факты, как защитить себя!

Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы.

Как распространяется коронавирус?

Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, чихая или кашляя. Также возможно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус.

Как себя защитить?

Часто мой руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот.

Какие симптомы?

Признаки вируса это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.

Что делать при подозрении на вирус?

ЗВОНИ 113.

!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!!

Насколько серьезно заболевание?

81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни.