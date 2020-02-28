Пт, 28.02.2020
Все свободы, прописанные в конституции [России] - не действуют. Нет свободы слова, нет свободы печати, свободы вероисповедания. Катя, иммигрант из России

Онлайн-трансляция: самое актуальное о распространении COVID-19

Иллюстрация

ФОТО: Rainer Droese/SIPA / Rainer Droese/SIPA

В пятницу утром, 28 февраля, первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден в Литве. 39-летняя пациентка прилетела в Каунас из итальянской Вероны 24 февраля. RUS.TVNET продолжает обобщать все самое главное о ситуации вокруг COVID-19.

Факты, как защитить себя!

Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы. 

  • Как распространяется коронавирус?

Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, чихая или кашляя. Также возможно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус. 

  • Как себя защитить? 

Часто мой руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот. 

  • Какие симптомы?

Признаки вируса это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.

  • Что делать при подозрении на вирус?

ЗВОНИ 113.

!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!! 

  • Насколько серьезно заболевание? 

81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни. 

Видео: Пресс-конференция о ситуации по Латвии 

Последние новости

НАВЕРХ