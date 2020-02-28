Девочки такие девочки! Apollo Kino приглашает на очень женский сеанс

В четверг, 5 марта, кинотеатр Apollo kino приглашает на специальный премьерный сеанс фильма "Очень женские истории" (18+).
Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.
Apollo Kino приглашает женщин на специальный премьерный сеанс.
Перед фильмом Вас будут ждать приятные сюрпризы:
- Попкорн от PopHouse;
- Дегустация напитков от Somersby;
- Подарки от L’Occitana.
Фильм на русском языке с субтитрами на латышском языке.
Начало мероприятия в 18:30.
Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра www.apollokino.lv.
Видео: трейлер "Очень женские истории" (2020)