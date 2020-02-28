Пт, 28.02.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Кино
  • Девочки такие девочки! Apollo Kino приглашает на очень женский сеанс

Девочки такие девочки! Apollo Kino приглашает на очень женский сеанс

Женщины. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В четверг, 5 марта, кинотеатр Apollo kino приглашает на специальный премьерный сеанс фильма "Очень женские истории" (18+).

Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

Apollo Kino приглашает женщин на специальный премьерный сеанс.

Перед фильмом Вас будут ждать приятные сюрпризы:

- Попкорн от PopHouse;

- Дегустация напитков от Somersby;

- Подарки от L’Occitana.

Фильм на русском языке с субтитрами на латышском языке.

Начало мероприятия в 18:30. 

Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра www.apollokino.lv.

Видео: трейлер "Очень женские истории" (2020)

Последние новости

НАВЕРХ