"Было очень страшно": Кудрявцева рассказала, как забеременела в 47 после трёх ЭКО

48-летняя телеведущая уже больше года является мамой. Кудрявцева и её муж Игорь Макаров безумно любят свою дочь Машу. Однако, согласно словам знаменитости, счастье пришло не сразу: Кудрявцева призналась, что ради ребёнка пошла на экстракорпоральное оплодотворение, которое поначалу не приносило никакого результата.

"Это была не первая, конечно, попытка. Да, я делала ЭКО, безусловно. Много лет не получалось зачать естественным способом. Я не скрываю, но и не планировала рассказывать. Наверное, с третьей попытки получилось", — сказала телеведущая.

Телеведущая знала насколько ответственно необходимо подойти к поздним родам. Помимо этого, её пугали рассказы других известных матерей, состояние которых резко стало хуже после ЭКО. Например, согласно предположениям, от этого пострадала Анастасия Заворотнюк и умерла Жанна Фриске.

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"Я вообще дикая сыкунья в этом плане и, конечно, два месяца сначала бегала по врачам, — откровенничала телеведущая. — Я в принципе знала, что гормоны — плохо. И не в момент беременности, а до. Потому что ты должна колоть их себе в живот. У меня была минимальная доза, после которой я себя постоянно проверяла".

Звезда некоторое время скрывала своё положение.

"Мне плевать, что люди думают (..). В моём возрасте выносить было очень тяжело. Я просто остерегалась, что не дай Бог кто-нибудь узнает. Я верю в приметы, сглазы, тем более, когда ты ждёшь вымоленного человека. Я боялась. Конечно, ходила куда-то, но не светилась, не фотографировалась".

"Я прошла такой жестокий путь до появления Маши, но я готова была на луну улететь, лишь бы выносить. Это была очень тяжелая история. Я к этому шла не один год, поскольку в 47 лет есть какие-то физиологические моменты, которые действительно сложно преодолеть. Думаю, женщины меня понимают", — сказала откровенно звезда.

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В настоящее время Лера рада, что получилось подарить супругу - 32-летнему хоккеисту Игорю Макарову - первенца.

"Бог слышит мои молитвы всегда. Это - правда. Я ему безумно за это благодарна. У дочери растут зубы — никаких истерик, не плачет. Кушает хорошо. У меня ребёнок, который вообще не создает никому проблем. Я её обожаю", - рассказала звезда, отметив, что с сыном Жаном было тяжелее.

"Когда я родила Жаника в 19 лет, то еще сама была ребёнком. Поэтому его всегда окружали любимые бабушки. А когда ты в зрелом возрасте рожаешь ребенка… Я не знаю, есть ли большее счастье".

Лера Кудрявцева родила в августе 2018 года.