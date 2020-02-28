Договориться не могут родители, а платит общество: нотариусы о разводах в Латвии

Такое мнение высказал председатель совета Присяжных нотариусов Латвии Янис Скрастиньш после ежегодных Дней нотариусов, которые на этой неделе проводились уже в 15-й раз. Совет нотариусов инициировал дискуссии о юридической безопасности детей, особенно в случае развода родителей.

"В настоящее время мы в Латвии выделяем огромные ресурсы на борьбу с последствиями, реагируя на уже возникшую проблему. К тому же, реакция на проблему происходит уже на репрессивном и институциональном уровне – полиция, социальная служба, суд, сиротский суд и прочее, хотя проблему можно было предотвратить заранее.

В результате этот процесс является дорогостоящим и оплачивается всем обществом. Кроме того, не решается ситуация по существу в целом по стране.

Все соответствующие учреждения должны взяться за руки и создать систему, в которой защита интересов детей обеспечивается в превентивном порядке", – подчеркивает Янис Скрастиньш.

В среднем 4500 пар разводятся присяжными нотариусами в бесспорном порядке. Только в одной трети случаев, когда пары с детьми разводятся присяжными нотариусами, родители заботятся о том, чтобы корректно обеспечивались права ребенка на средства содержания и общение.

В целом вопросы, с которыми люди обращаются за консультациями в Дни нотариусов, схожи из года в год. Главным образом это сделки с недвижимостью, наследственные дела и вопросы о составлении завещания, брачные договоры, договоры дарения, расторжение брака, договоры содержания, доверенности, вопросы найма и сдачи в аренду помещений и др.

Как рассказывает Янис Скрастиньш, в этом году чаще, чем в прошлые годы, приходилось выслушивать рассказы о проблемах, возникновение которых стало возможным из-за желания "привести в порядок" дела по собственности, например, совершив отчуждение дома или квартиры еще при жизни, а не оставив в наследство.

У людей возникает все больше разногласий по вопросам совместной собственности. В свою очередь, из-за плохих взаимоотношений даже самые близкие родственники интересуются возможностями оставить без наследства других родственников или какого-либо члена семьи.

"Хотя в последние годы мы видим, что вопросы, с которыми люди обращаются к нам в Дни нотариусов, становятся все более грамотными, по-прежнему можно наблюдать, что в целом у общества Латвии достаточно низкий уровень понимания закона.

Некоторый перелом достигнут, но вопрос в том, как это повлияет на жизнь людей в дальнейшем. Об этом должны думать не только мы, нотариусы, но и любой, кто имеет возможность обучать общество и защищать как с юридической точки зрения, так и в иных сферах", – заключает председатель Совета присяжных нотариусов Латвии Янис Скрастиньш.