Что мы знаем о плаценте: мифы и реальность

"В таких случаях хорошо работает интуиция матери, она начинает предчувствовать, что что-то происходит не так. Беременным женщинам в целом стоит больше доверять и прислушиваться к себе".

Еще раз подчеркнем, что преждевременное отслаивание плаценты происходит очень редко, но если это случилось, то срок беременности значения не имеет - это могут быть ее первые недели, а могут - последние.

Постоянные проверки

Во время протекания беременности гинеколог неоднократно проверяет, нормально ли развивается плацента: обычно это происходит до 13-й недели, затем на 21-24-й неделе и на 30–32-й.

Если женщина перенашивает ребенка, то снова проверяют, в каком состоянии находится плацента, может ли она еще давать кислород и необходимые малышу питательные вещества.

"Плацента рождается на третьем этапе родов, это происходит через полчаса после рождения ребенка. Врач обязательно проверяет целостность плаценты, чтобы не было нигде ямок, каких-то пустых частей. Если возникает подозрение, что чего-то не хватает, тогда делают УЗИ. Если там задержался кусочек, плаценту выскабливают. Если она сама не выходит - делают ручное отделение плаценты, которое происходит под наркозом", - рассказывает гинеколог.

Четыре мифа

В поисках информации на ту или иную тему мы часто сталкиваемся с тем, что мнения расходятся: мама говорит одно, Интернет - другое, а самому кажется, что все вовсе не так.

Гинеколог Марина Степанова по просьбе "Маминого клуба" поможет развеять некоторые мифы о плаценте.

Миф №1: секс вызывает преждевременную отслойку плаценты.

На самом деле...

Это не доказано. Многое зависит от того, где расположена плацента.

Она может располагаться внизу или низко и перекрывать шейку, тогда женщина родить сама не может, это показание на кесарево сечение, когда она внизу, а над ней уже плод, в таком случаев уже любая физическая нагрузка, в том числе и секс, не рекомендуется, это может привести к кровотечению и прерыванию беременности.

Если все нормально, ничего не болит, то это не влияет на преждевременную отслойку плаценты.

Миф №2: у женщин, страдающих лишним весом, большая вероятность того, что плацента будет большой.

На самом деле...

Не факт. Плацента обычно меняется в других случаях - например, при инфекциях, при несовместимости резус-факторов.

Миф №3: у женщин, которые во время беременности мало набирают вес, будет маленькая плацента.

На самом деле...

Нет, это не так. Независимо от того, наберет беременная женщина много или мало килограммов, это никак не повлияет на размер плаценты.

Миф №4: нельзя бросать курить во время беременности, потому что ребенок уже начал получать никотин через плаценту и у него будет стресс.

На самом деле...

Это глупость. Конечно же, лучше всего бросить курить - плоду от этого не будет хуже, а только лучше. Бросать сразу или постепенно - это уже как сможет сама женщина.

Чтобы беременность протекала хорошо, женщине необходимо зарядиться положительными эмоциями, по возможности избегать стрессовых ситуаций и прислушиваться к себе, ведь она - будущая мать, а мама сама чувствует, что ее организму требуется, в чем он нуждается.