Что мы знаем о плаценте: мифы и реальность

Во время беременности в организме женщины образуется плацента. Она жизненно необходима для малыша. О том, почему она так важна и какие мифы существуют вокруг этой темы, "Мамин клуб" поговорил с акушеркой и гинекологом.
Плацента, или, как ее еще называют, детское место, - очень важный орган, внешне напоминающий "лепешку", которая появляется в организме у женщины только во время беременности.
В норме плацента располагается ближе ко дну матки по задней или передней ее стенке. В данном месте плацента находится в безопасности и лучше выполняет свои функции.
Плацента жизненно необходима для ребенка, потому что именно благодаря ей плод получает кислород и питательные вещества, кроме того, она выводит шлаки.
Также плацента выполняет роль "барьера", защищая ребенка от бактерий, вирусов и микроорганизмов, при этом пропуская антитела, которые помогают формировать иммунитет.
Главные вредители
Однако помните, что этот "барьер" не защищает малыша от никотина и алкоголя.
"У любых продуктов, которые поступают в плаценту, есть свой индекс проницаемости - соответственно, чем вреднее эти вещества и чем лучшей проницаемостью они обладают, тем хуже воздействие. Алкоголь и никотин именно те вещества, которые хорошо проходят через плаценту", - объясняет гинеколог, специалист по УЗИ женского центра здоровья Vita Марина Степанова.
Алкоголь нарушает функции плаценты, в результате чего начинается ее преждевременное старение, и она уже не в состоянии снабжать ребенка кислородом и питательными веществами, что, в свою очередь, может привести к преждевременным родам или даже к смерти плода.
У курящих матерей большой риск родить ребенка с кислородным голоданием, что впоследствии может грозить задержкой его психического и физического развития.
Плацента плаценте рознь
К сожалению, иногда плацента развивается не так, как нужно.
"Маленькая плацента неполноценно передает вещества, которые необходимы ребенку, из-за чего он может родиться преждевременно и у него может быть маленький вес", - рассказывает акушерка Инесе Кампусе.
Если же плацента увеличенная - она начинает преждевременно стареть и не может выполнять все свои функции, то есть защищать и давать малышу кислород и необходимые питательные вещества. Из-за этого тоже повышается риск преждевременных родов.
Если же врач обнаруживает, что плацента не маленькая, а наоборот - большая, то он назначает дополнительные обследования. На основании полученных результатов принимается решение, стоит ли прибегнуть к лечению или достаточно пристального наблюдения за плацентой и плодом.
Преждевременное отслаивание плаценты
Редко, но иногда случается, что плацента начинает отслаиваться раньше срока. Причин на то может быть много.
По словам специалистов, у каждой женщины все сугубо индивидуально.
Порой это происходит из-за инфекции, возможно, была какая-то травма (повреждение внутренних органов) или гипертоническая болезнь, причиной может стать также поздний токсикоз, многоплодная беременность, стресс.
Как же самой будущей мамочке понять, если вдруг происходит преждевременное отслаивание плаценты?
Акушерка Инесе Кампусе считает, что каждая женщина в такой ситуации чувствует все по-своему - кто-то начинает испытывать боль, у кого-то появляются кровяные выделения:
"В таких случаях хорошо работает интуиция матери, она начинает предчувствовать, что что-то происходит не так. Беременным женщинам в целом стоит больше доверять и прислушиваться к себе".
Еще раз подчеркнем, что преждевременное отслаивание плаценты происходит очень редко, но если это случилось, то срок беременности значения не имеет - это могут быть ее первые недели, а могут - последние.
Постоянные проверки
Во время протекания беременности гинеколог неоднократно проверяет, нормально ли развивается плацента: обычно это происходит до 13-й недели, затем на 21-24-й неделе и на 30–32-й.
Если женщина перенашивает ребенка, то снова проверяют, в каком состоянии находится плацента, может ли она еще давать кислород и необходимые малышу питательные вещества.
"Плацента рождается на третьем этапе родов, это происходит через полчаса после рождения ребенка. Врач обязательно проверяет целостность плаценты, чтобы не было нигде ямок, каких-то пустых частей. Если возникает подозрение, что чего-то не хватает, тогда делают УЗИ. Если там задержался кусочек, плаценту выскабливают. Если она сама не выходит - делают ручное отделение плаценты, которое происходит под наркозом", - рассказывает гинеколог.
Четыре мифа
В поисках информации на ту или иную тему мы часто сталкиваемся с тем, что мнения расходятся: мама говорит одно, Интернет - другое, а самому кажется, что все вовсе не так.
Гинеколог Марина Степанова по просьбе "Маминого клуба" поможет развеять некоторые мифы о плаценте.
Миф №1: секс вызывает преждевременную отслойку плаценты.
На самом деле...
Это не доказано. Многое зависит от того, где расположена плацента.
Она может располагаться внизу или низко и перекрывать шейку, тогда женщина родить сама не может, это показание на кесарево сечение, когда она внизу, а над ней уже плод, в таком случаев уже любая физическая нагрузка, в том числе и секс, не рекомендуется, это может привести к кровотечению и прерыванию беременности.
Если все нормально, ничего не болит, то это не влияет на преждевременную отслойку плаценты.
Миф №2: у женщин, страдающих лишним весом, большая вероятность того, что плацента будет большой.
На самом деле...
Не факт. Плацента обычно меняется в других случаях - например, при инфекциях, при несовместимости резус-факторов.
Миф №3: у женщин, которые во время беременности мало набирают вес, будет маленькая плацента.
На самом деле...
Нет, это не так. Независимо от того, наберет беременная женщина много или мало килограммов, это никак не повлияет на размер плаценты.
Миф №4: нельзя бросать курить во время беременности, потому что ребенок уже начал получать никотин через плаценту и у него будет стресс.
На самом деле...
Это глупость. Конечно же, лучше всего бросить курить - плоду от этого не будет хуже, а только лучше. Бросать сразу или постепенно - это уже как сможет сама женщина.
Чтобы беременность протекала хорошо, женщине необходимо зарядиться положительными эмоциями, по возможности избегать стрессовых ситуаций и прислушиваться к себе, ведь она - будущая мать, а мама сама чувствует, что ее организму требуется, в чем он нуждается.
"Очень важны взаимоотношения с партнером, чтобы он поддерживал и был всегда рядом. Не забывайте о свежем воздухе, хорошем питании и гармонии в семье. Берегите себя, ребенка и думайте позитивно", - советует акушерка Инесе Кампусе.