Как может быть, что у одинаковых машин ОСТА отличается в семь раз?

Как сообщает передача, проживающая под Бауской семья использует два почти одинаковых бусика Volkswagen Transporter (T5). Один из них в Латвии зарегистрирован в 2008 году, второй - годом позже. Захотев приобрести страховку на обе машины, Эвита посетила портал сравнения стоимости полисов, где одному автомобилю страховое общество ERGO предложило полис ОСТА за 72 евро, а для второго насчитало в 7,5 раз больше - 537 евро.

Эвита, будучи давней клиенткой страхового общества, такой разницей в цене была удивлена.

В прошлом году автомобиль с более дорогой сегодня ОСТА она могла застраховать натри месяца за 42 евро, а сейчас за ту же самую услугу просят уже 188 евро!

"Я хотела доверять этой компании, ведь, по-моему, это даже лучше, если остаешься у одной, ведь и страхование здоровья в этой компании. Раньше проблем не было, а сейчас не знаю, почему они меня так "отшивают", - отметила Эвита.

В свою очередь у страховщика есть свое объяснение, как могла образоваться столь значительная разница в цене.

"Доступны очень много регистров данных, которые используют, устанавливая цену ОСТА. На данный момент ERGO использует примерно 30 параметров, чтобы установить очень индивидуальную, специальную цену для каждого клиента. Оценивается как клиент, так и конкретное транспортное средство, именно в такой комбинации. Могут образоваться ситуации, когда у одинаковых транспортных средств отличается цена. Чаще всего, именно из-за клиентов, так как они очень отличаются. Может быть разным пробег, может отличаться опыт водителей, стаж. Очень много условий, на которые влияет фактор клиента", - пояснил директор департамента подписи рисков и развития продуктов страхового общества Ритварс Хениньш, добавив, что у бусика с дорогой ОСТА - 8-й класс бонус-малус, а у второй машины - уже 14-й.

Эвита однако указывает, что по-прежнему не понимает столь огромную разницу в цене, ведь, по ее словам, класс бонус-малус не понизился, административных штрафов не было, не было и аварий за это время.

Хениньш добавил, что "страховщики рассчитывают цены очень индивидуально, в каких-то случаях мы для клиента являемся наилучшей ценой, в других случаях - дороже, мы находимся на свободном рынке. В свою очередь в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств указали, что "согласно закону об ОСТА, цену устанавливает страховщик, у которого клиент решил купить ОСТА".