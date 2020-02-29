На шоу "Голос.Дети" новый скандал - заблокирован лучший номер

На шоу "Голос. Дети" разгорелся новый скандал: видео участников Валерии Базыкиной и Манижы Аминовой заблокировали за нарушение авторских прав. Известно, что девочки исполняли песни "Трава у дома" группы "Земляне" и Dancing Queen - Abba. Об этом пишет канал "360".
СМИ сообщают, что номер девочек вызвал абсолютный восторг.
Всего за 5 дней их ролик собрал 2,5 миллионов просмотров.
После этого видео стало не доступно и было заявлено о нарушении авторских прав.
Жалобу за нарушение авторских прав на YouTube-сервисе подала компания "Креатив Медиа". На сайте компании есть список артистов и композиторов, но среди нет автора "Травы у дома" Владимира Мигули или группы Abba.
Блокировка видео зрителям показалась странной, ведь на проекте дети всегда исполняют чужие песни.
На Instagram-странице участницы Валерии Базыкиной указано, что сейчас видео доступно на официальном сайте Первого канала.
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