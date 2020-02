"Размякшие печенюшки" не такие уж и размякшие

Вообще, как только музыку "бизкитов" не обзывали: ню-металл, реп-рок, реп-метал. Лично для меня, думаю и для многих фанатов, все классификации не столь важны, когда у тебя есть возможность прочувствовать бешеную энергию фронтмена группы Фреда Дёрста, когда тот выплясывает на сцене под мега хит Take a look around, что собственно стало грандиозным завершением концерта.