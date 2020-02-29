"Размякшие печенюшки" не такие уж и размякшие

Вообще, как только музыку "бизкитов" не обзывали: ню-металл, реп-рок, реп-метал. Лично для меня, думаю и для многих фанатов, все классификации не столь важны, когда у тебя есть возможность прочувствовать бешеную энергию фронтмена группы Фреда Дёрста, когда тот выплясывает на сцене под мега хит Take a look around, что собственно стало грандиозным завершением концерта.

Все люди, у которых были стоячие места, сверху напоминали мощное цунами, готовое снести кого угодно на своем пути при одном только пожелании Фреда.

Он играл на нервах людей, дергал их, словно рок-н-рольщик-кукловод.

Но были и моменты, когда буря утихало. Фред вызывал на сцену несколько фанатов: девочку-подростка, которая с ним сделала селфи, и парня, у которого была возможность "спеть" вместе с легендами (на самом деле он больше кричал, но все равно круто).

Временами в толпе зрителей, подобно небольшим смерчам, зарождались мошпиты (от англ. Mosh pit). Это такие места на рок-концерте, чаще всего возле сцены, где люди толкают друг друга в своеобразном танце. То есть, самое «мясо».

Торнадо, правда, не вышло, так как ярым фанатам Limp Bizkit сейчас уже за 30 или около того. Конечно, на концерт пришло и молодое поколение, которых естественно интересует музыка, которую слушали их родители или старшие братья.

Коллектив исполнил еще такие свои хиты, как Nookie, My Way, Boiler и многие другие. Даже несколько каверов на песни Nirvana и других исполнителей

Единственное, что немного портило атмосферу необузданной и грубой энергии, за которой люди собственно и идут на рок-концерт, это (та да да дамм!) сидячие места. Ну не надо на рок-концерте ставить сидячие места. Люди и так постоянно встают, чтобы потанцевать, пройти мимо за пивом и едой. Такое хождение по рядам сильно раздражает.