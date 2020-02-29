Конец эпохи Bufete 9°! В Риге закрывается "самый человечный бар"

За годы своего существования буфет полюбился многим рижанам и гостям столицы по целому ряду причин. Во-первых, интерьер. Здесь можно не только увидеть портрет Гагарина и плакаты "Граждане! Просьба требовать наливать кружку пива ровно по черту" на стенах, но и полистать советские журналы и книги, своими глазами увидеть предметы быта советской эпохи, часть из которых, пожалуй, сохранилась только здесь и в музеях.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Во-вторых, цены.

100 мл томатного сока - 25 центов, чай с лимоном - 60 центов (и не просто чай, а чай в граненом стакане с подстаканником!), пол-литра пива - 1 евро 60 центов.

Бутерброд с сельдью или краковской колбасой - 90 центов.

Галерея: Интерьер и обстановка Bufete 9°

Сюда неформальные гиды приводили своих экскурсантов, на это заведение делали обзоры иностранные блогеры, в буфете снимались различные популярные передачи - например, шоу "Еда, я люблю тебя" на телеканале "Пятница" и т. д.

Кстати, название этого заведения было придумано не случайно.

В советское время существовал алкогольный коктейль "ёрш" - смесь водки и пива. Его крепость составляла девять градусов.

В Bufete 9° приезжали журналисты из BBC, здесь проходили различные тематические мероприятия - например, ежегодный праздник в честь дня рождения поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Иногда в буфете можно было столкнуться с совсем странными ситуациями - например, проигравшие спор иностранные студенты, которым в качестве наказания нужно было заказать пиво... абсолютно голыми!

ФОТО: TVNET

Именно в буфете на улице Алфреда Калниня мы снимали промовидео проекта TVNET "Чемодан. Вокзал. Россия".

Видео: "Чемодан. Вокзал. Россия" и путешествие журналистов TVNET по Транссибирской магистрали

Последний день работы буфета - 13 марта. Руководство компании пока воздерживается от развернутых комментариев о причине решения прекратить работу, сообщив лишь то, что товарный знак компании зарегистрирован и будет сохранен. Есть вероятность, что когда-то он будет снова использован, однако точно не в этом году.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET