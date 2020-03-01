Вс, 1.03.2020
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Ученые сделали нелестный вывод о владельцах дорогих авто

Иллюстративное фото

ФОТО: Publicitātes foto

Ученые университета Невады провели исследование поведения водителей и пришли к единогласному заключению — наиболее бестолковыми являются владельцы дорогих и скоростных автомобилей, сообщает CNN.

В ходе исследование выяснилось, что водители "крутых" авто реже тормозят, чтобы пропустить пешеходов. При этом совершенно иначе себя ведут владельцы более скромных машин. Подсчитано, что вероятность торможения перед "зеброй" сокращается на 3% в зависимости от каждой добавочной тысячи долларов в стоимости автомобиля.

Ученые делают вывод, что владельцам роскошных машин присуще чувство превосходства над остальными и низкая эмпатия перед другими участниками движения. Это показал эксперимент, в ходе которого ученые просили сотни добровольцев пересекать дороги в специально предусмотренных для этого местах и фиксировали реакции водителей.

В ходе исследования также выяснилось, что водители чаще пропускают белых женщин — в 31% случаях. Мужчин пропускали 24% водителей, темнокожих — 25%. 

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