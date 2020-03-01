"Звёзды здесь вы!". Огонь, танцы и Александр Гудков на концерте MONATIK в Риге

Первое, второе и десерт... и нежный поцелуй в лоб! На концерте было просто всё: световое шоу, огонь, жаркие танцы и, естественно, взрывные хиты.

Пока своего любимого артиста ожидали поклонники, они уже начинали сами выпевать слова песни Love It Ритм - "Все сердца открыты, каждый ловит ритм!". И он вышел! Зал пел хором с артистом.

"Звёзды здесь вы!" - сказал MONATIK публике, не переставая благодарить и хвалить гостей концерта.

Стоит отметить, что все, у кого были билеты на сидячие места - моментально поднялись, артисту вовсе не пришлось уговаривать публику.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Казалось, что после фееричного концерта летом в Дзинтари, MONATIK'у не чем удивить, но это абсолютно не так: танцы стали намного круче, костюмы ярче и продуманее, а шоу было дополнено огнём и дымом. Украинец, конечно же, не забыл и продемонстрировать свои танцевальные навыки, а также игру на гитаре! И делает он это, нужно сказать - великолепно.

Видео: Костюмы танцоров на концерте MONATIK'а

"Важнее, чем люди, в нашей жизни не происходит ничего. Нам нужны и хорошие и плохие, потому что плохие - ну не стоит их бояться - они потрясающий пример, какими быть не стоит.

Надо посмотреть и сразу сделать вывод. Хорошие вдохновляют и мотивируют, мы становимся кем-то, а хорошие люди иногда становятся целой вечностью для нас", - зачитал небольшую речь артист перед песней "Зашиваем душу". Стоит отметить, что правильные, добрые и мотивирующие слова не раз звучали со сцены, что отмечали и сами слушатели.

Галерея: Концерт MONATIK в "Арена Рига"

Невозможно не отметить музыкантов и танцоров певца. И в прошлый приезд артиста казалось, что между ними химия и чувствуют они друг друга без слов, но на этот раз - это был просто единый механизм. Видно, что MONATIK гордится своей командой, как и они кайфуют от того, чем занимаются, заражая своей энергией публику.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Практически каждую свою песню артист повторно давал исполнить гостям - каждый действительно чувствовал себя звездой, не обделён вниманием украинца не был никто.

Украинец не забыл сказать слова благодарности и тем, кто отлучился из дома ради концерта, оставив детей и тем, кто взял их с собой. Отмечая важность того, что родители дают детям возможность слушать его музыку.

Среди композиций, прозвучавших на концерте, можно было слышать: "Мокрая девочка", "Засияем", "Вечность", "Зашивает душу", "Витамин D", "Глубоко", "Сон", "Красиво".

Отдельный момент был посвящен песне "Добеги", которою артист поёт вместе с Лидой Ли. Артистка призналась:

"Эта песня была написана здесь. Тут были такие эмоции". Украинец добавил, что песня была написала в сотрудничестве с музыкальным продюсером из Латвии - Марком Джакомо. Артист поблагодарил его, в надежде, что, может, латвиец "увидит запись с концерта и ему будет приятно".

Что же, запись предоставить не можем, но тёплые слова Марку передаём!

Кстати, на концерте был и Александр Гудков. Не верите, что на концерте было зажигательно? Смотрите, как Гудков подпевал артисту:

В конце концерта посетителей ждали конфетти и исполнение на бис. Заряд энергии, настроение и восторг - вот, что обеспечит вам MONATIK. Вы бы видели, какими счастливыми люди выходили с концерта.