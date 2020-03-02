"Рубите судьбу человека!": Сергей Лазарев накричал на 67-летнего поэта
Российский певец Сергей Лазарев решился прокомментировать в своём Instagram-аккаунте скандал, случившийся во время выпуска "Ну-ка, все вместе!" от 2 февраля.
Артист практически набросился на 67-летнего поэта-песенника Симона Осиашвили, автора песен "Дорогие мои старики" и "Мамины глаза". Когда Осиашвили сделал попытку возразить, то Сергей стал его перебивать.
Очевидцем словесной перепалки Лазарева с Осиашвили стал заслуженный артист Ян Осин.
"Спел парень, очень хорошо, на русском, душевно, многие плакали... По нему спорили, но в итоге он занял третью позицию. После него выходит девочка, поет на английском, классно, я тоже встал, ибо не могу быть нечестным перед самим собой. Но она недобрала баллов, чтобы побороться за выход в финал", - приводит его слова РИА "ФАН".
Что случилось?
Поэт-песенник оказал поддержку участнику, спевшему на русском языке, после чего выступил против исполнения на английском.
"Мне, как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале", - сказал поэт.
Сергея подобные слова возмутили. Возглавляющий сотню жюри певец начал перебивать своего оппонента, чуть ли не накричав на Осиашвили.
"Вы рубите судьбу человека! Это конкурсант, который отлично выступил!" - эмоционально сказал певец.
В свою очередь, пожилой мужчина ответил: "Я считаю, что душевность - это самое главное свойство нашей русской песни, которая отличает ее от песен многих других народов. Душевность была в исполнении молодого человека".
29 февраля Лазарев опубликовал в Instagram видеоролик с записью случившегося, пояснив причины своего поведения:
"Да, я эмоциональный! Да, порой чересчур вспыльчивый, но я имею свою чёткую позицию и всегда её аргументировано отстаиваю".
Артист подчеркнул, что оценивающий не должен судить о конкурсанте по языку, на котором он исполняет песню.
"Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке".
Сергей вспомнил, как его самого "так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим".
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Да, я Эмоциональный! да, порой чересчур вспыльчивый, НО я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а всё потому, что мне не все равно. ⠀ Я всю жизнь остро реагирую на несправеливость, которая происходит. Я ПРОТИВ «стереотипов», « узких шор и предубеждений», я против «предвзятости и ярлыков», я против «неаргументрованного мнения». ⠀ Я считаю, что член жюри НЕ должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм итд, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке. ⠀ Меня самого так часто в этой жизни «судили» и «затыкали» из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим. ⠀ Новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе», пожалуй, один из сильнейших из всех предыдущих! И самый эмоциональный!!! Посмотрите! Завтра в 17.50 на телеканале Россия. # Repost @tvrussia ・・・ ⚡️Сергей Лазарев на пределе! Яблоком раздора между ним и поэтом-песенником Симоном Осиашвили стало исполнение на английском языке. Из-за чего разгорелся спор, и чем он закончился, узнайте в воскресенье в 17:50 на телеканале «Россия» в программе «Ну-ка, все вместе!». Как вы думаете, песни на русском языке душевнее иностранных? #НукаВсеВместе #AllTogetherNow #Россия1 #СергейЛазарев #лазарев #скандал #шоу #нукавсевместе #ЯнеБоюсь