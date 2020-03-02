"Рубите судьбу человека!": Сергей Лазарев накричал на 67-летнего поэта

Артист практически набросился на 67-летнего поэта-песенника Симона Осиашвили, автора песен "Дорогие мои старики" и "Мамины глаза". Когда Осиашвили сделал попытку возразить, то Сергей стал его перебивать.

Очевидцем словесной перепалки Лазарева с Осиашвили стал заслуженный артист Ян Осин.

"Спел парень, очень хорошо, на русском, душевно, многие плакали... По нему спорили, но в итоге он занял третью позицию. После него выходит девочка, поет на английском, классно, я тоже встал, ибо не могу быть нечестным перед самим собой. Но она недобрала баллов, чтобы побороться за выход в финал", - приводит его слова РИА "ФАН".

Что случилось?

Поэт-песенник оказал поддержку участнику, спевшему на русском языке, после чего выступил против исполнения на английском.

"Мне, как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале", - сказал поэт.

Сергея подобные слова возмутили. Возглавляющий сотню жюри певец начал перебивать своего оппонента, чуть ли не накричав на Осиашвили.

"Вы рубите судьбу человека! Это конкурсант, который отлично выступил!" - эмоционально сказал певец.

В свою очередь, пожилой мужчина ответил: "Я считаю, что душевность - это самое главное свойство нашей русской песни, которая отличает ее от песен многих других народов. Душевность была в исполнении молодого человека".

29 февраля Лазарев опубликовал в Instagram видеоролик с записью случившегося, пояснив причины своего поведения:

"Да, я эмоциональный! Да, порой чересчур вспыльчивый, но я имею свою чёткую позицию и всегда её аргументировано отстаиваю".

Артист подчеркнул, что оценивающий не должен судить о конкурсанте по языку, на котором он исполняет песню.

"Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке".