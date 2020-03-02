"Что с собой сделала": подписчики не узнают Наташу Королеву и заподозрили артистку в пластике

Как пишет "Комсомольская правда", звезда не раз заверяла, что по-прежнему хорошо выглядит благодаря природе, а также ни разу не прибегала к пластическим операциям. У Наташи натуральные волосы, брови, губы и ногти. Исключением тут будут только зубы, поскольку знаменитость установила виниры. Однако совсем недавно артистка опубликовала в своём Instagram фотографию, которая удивила подписичков.

"Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен, которые нигде и никогда не издавались! Ловите. На всех цифровых площадках!", - написала звезда.

Поклонники звезды были шокированы, фанаты просто не могут понять, что произошло с их кумиром. Но все подписчики сошлись во мнении, что Наташа не похожа на саму себя.

Одни пишут, что артистка побывала у пластического хирурга, другие говорят, что это лишь фотошоп.