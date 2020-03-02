"Что с собой сделала": подписчики не узнают Наташу Королеву и заподозрили артистку в пластике

На одной из последних фотографий 46-летнюю Наташу Королеву не узнали поклонники.
Как пишет "Комсомольская правда", звезда не раз заверяла, что по-прежнему хорошо выглядит благодаря природе, а также ни разу не прибегала к пластическим операциям. У Наташи натуральные волосы, брови, губы и ногти. Исключением тут будут только зубы, поскольку знаменитость установила виниры. Однако совсем недавно артистка опубликовала в своём Instagram фотографию, которая удивила подписичков.
"Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен, которые нигде и никогда не издавались! Ловите. На всех цифровых площадках!", - написала звезда.
Поклонники звезды были шокированы, фанаты просто не могут понять, что произошло с их кумиром. Но все подписчики сошлись во мнении, что Наташа не похожа на саму себя.
Одни пишут, что артистка побывала у пластического хирурга, другие говорят, что это лишь фотошоп.
"Это не Наташа!", "А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!", "Перебор с фотошопом!", "Пластика, 100%", "Не похожая на себя", "А где Королева?", "Вообще не похожа на себя, еле узнала", "Я не узнала на фото", "Вас так отфотошопили, даже не узнать", "Скоро все наши артистки с одинаковым лицом будут", "По фото тоже подумала, что Темникова. Потом Глюкоза. Потом прочитала, что Королева и все равно не узнала, не нашла ни одной знакомой черты. Но фото очень красивое", "Красиво! Но чужая!", "Что с собой сделала", - писали подписчики.