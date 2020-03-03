Мадонна разрыдалась, упав со стула на концерте

В последние месяцы у исполнительницы были серьёзные проблемы с бедром и коленом. Звезда неоднократно была замечена с тростью, а некоторые числа из турне нужно было вычеркнуть. Но любимый Париж не стал исключением и Мадонна провела выступление.

27 февраля Мадонна на сцене французского театра Le Grand Rex выполняла зажигательные номера, которые обычно не свойственны женщинам её возраста. В один момент Мадонна оступилась во время исполнения трюка под композицию Vogue.

Согласно словам очевидцев, звезда не попала ногой на стул и рухнула прямо на копчик. Встать ей помогала танцовщица. Но, согласно информации Daily Mail, артистка несмотря на это продолжила и завершила концерт, который шёл два часа. После этого происшествия артистка собрала ещё один зал, однако позднее честно сказала, что больше не в силах выносить боль.

"Вот она я - плоть и кровь. Если бы только колени не скручивало, хрящи не ломались, и ничего не болело, а слезы никогда не падали из наших глаз... Но, увы, все это происходит, и я благодарю Бога за столь важное напоминание - все мы люди", - рассказала Мадонна в своём Instagram-аккаунте.

Артистка также отметила, что последнее выступление состоялось только из-за того, что она ненавидит разочаровывать близких, включая своих поклонников, однако всему есть предел.

"Сейчас даже я вижу, что эта сломанная кукла, скрепленная скотчем и клеем, должна оставаться в постели и отдыхать на протяжении нескольких дней, чтобы закончить тур с улыбкой на лице, в целости и сохранности", - сказано в публикации.