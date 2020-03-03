В Риге с большим концертом выступит певец Макс Барских

3 марта в Арене Рига с новым альбомом и шоу программой "Неземная" выступит популярный украинский певец Макс Барских. Концерт пройдет в рамках мирового тура Nezemnaya World Tour 2020.
Макс Барских - стал одним из самых гастролирующих и ротируемых на радиостанциях РФ и СНГ артистов по итогам 2018-ого года. Хиты "Туманы" и "Моя любовь", по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций РФ и СНГ почти 2 миллиона раз. В том же году артист дал свыше 250 шоу в 15 странах на трех континентах.
Макс Барских является обладателем престижных международных наград в области популярной музыки, среди которых MTV EMA, M1 Music Awards, OE VMA и многих других.
На счету артиста сотрудничество с франко-канадской звездой Ларой Фабиан в рамках музыкального проекта "Мадемуазель Живаго". Режиссер Алан Бадоев, музыка Игоря Крутого.
После успеха своего первого мирового турне в 2018-ом году, артист в 2020 году с новой программой отправляется в международный тур Nezemnaya World Tour 2020, в рамках которого посетит США, Канаду, Германию, Великобританию, страны Балтии, СНГ и Украину.
Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.