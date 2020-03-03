В Риге с большим концертом выступит певец Макс Барских

Макс Барских - стал одним из самых гастролирующих и ротируемых на радиостанциях РФ и СНГ артистов по итогам 2018-ого года. Хиты "Туманы" и "Моя любовь", по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций РФ и СНГ почти 2 миллиона раз. В том же году артист дал свыше 250 шоу в 15 странах на трех континентах.